تعرف على الطريقة الصحيحة لشرب القهوة دون مضاعفات صحية

تعد القهوة مشروب مفضل لدي الكثير وقد يتناولها البعض علي الريق بعد الصيام.

أكد الدكتور عاصم قطب استشاري أمراض القلب أن تناول القهوة على الريق بعد ساعات الصيام الطويلة يحتاج إلى حذر، خاصة لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح أن شرب القهوة فور الإفطار أو على معدة فارغة قد يؤدي إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يسبب حرقة أو تهيجًا بالمعدة، كما أن الكافيين قد يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل مؤقت، وهو ما قد يسبب انزعاجًا للبعض خلال الصيام .



وأشار قطب إلى أن الأصحاء يمكنهم تناول القهوة باعتدال دون قلق، لكن يُفضل أن تكون بعد تناول وجبة خفيفة أو بعد الإفطار بمدة قصيرة، لتجنب تأثيرها المباشر على المعدة الفارغة.



ونصح مرضى اضطراب ضربات القلب أو الضغط غير المنتظم بتقليل الكافيين خلال رمضان، وعدم الاعتماد على القهوة لتعويض الصداع الناتج عن الانقطاع المفاجئ عنها، بل تقليلها تدريجيًا قبل بدء الصيام.



وأكد على أن الاعتدال هو الحل، وأن استشارة الطبيب تبقى ضرورية لمن يعانون من أمراض مزمنة لتفادي أي مضاعفات خلال شهر الصيام.



