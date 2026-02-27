قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
الأوقاف: أيام الله في رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
مرأة ومنوعات

تعرف على الطريقة الصحيحة لشرب القهوة دون مضاعفات صحية

القهوة
القهوة
ريهام قدري

تعد القهوة مشروب مفضل لدي الكثير وقد يتناولها البعض علي الريق بعد الصيام.

أكد الدكتور عاصم قطب استشاري أمراض القلب أن تناول القهوة على الريق بعد ساعات الصيام الطويلة يحتاج إلى حذر، خاصة لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح أن شرب القهوة فور الإفطار أو على معدة فارغة قد يؤدي إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يسبب حرقة أو تهيجًا بالمعدة، كما أن الكافيين قد يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل مؤقت، وهو ما قد يسبب انزعاجًا للبعض خلال الصيام .


وأشار قطب إلى أن الأصحاء يمكنهم تناول القهوة باعتدال دون قلق، لكن يُفضل أن تكون بعد تناول وجبة خفيفة أو بعد الإفطار بمدة قصيرة، لتجنب تأثيرها المباشر على المعدة الفارغة.


ونصح مرضى اضطراب ضربات القلب أو الضغط غير المنتظم بتقليل الكافيين خلال رمضان، وعدم الاعتماد على القهوة لتعويض الصداع الناتج عن الانقطاع المفاجئ عنها، بل تقليلها تدريجيًا قبل بدء الصيام.


وأكد  على أن الاعتدال هو الحل، وأن استشارة الطبيب تبقى ضرورية لمن يعانون من أمراض مزمنة لتفادي أي مضاعفات خلال شهر الصيام.


 

القهوة على الريق أضرار القهوة في رمضان مرضى القلب والصيام القهوة على الريق بعد ساعات الصيام

