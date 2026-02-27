نقاط عالقة في مفاوضات طهران وواشنطن بجنيف.. هل انتهت فرص الدبلوماسية؟ | محمد العريمي يحلل

قال محمد العريمي عضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، إنّ الجولة الأخيرة من المباحثات الدولية حول الملف النووي الإيراني أحرزت تقدمًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن النقاشات لم تنته بعد وأنها قد تحتاج إلى يومين أو 3 أيام إضافية لإتمامها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقاطًا حاسمة لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها بعد، إلا أن هناك نية واضحة لدى الأطراف بعدم الانجرار إلى مربع الحرب، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا على استمرار الحوار.

وتابع، أن هناك سقوفًا محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا بين جميع الأطراف، وأن استمرار المباحثات في الأيام المقبلة قد يسهل التوصل إلى تفاهمات فيما يخص الملف النووي الإيراني، خصوصًا القضايا التقنية المتعلقة بنسب التخصيب والالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها، مشددًا على أن هذا التقدم يدل على أن الحوار لم يفشل وأن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام التفاوض البناء.

وأشار عضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن التحديات الكبرى لا تقتصر على الملف النووي فحسب، بل تمتد لتشمل الملف الصاروخي، والنواحي الاقتصادية المتعلقة بالحصار، وكذلك نسب الانفراج الاقتصادي المتوقعة، مشددًا على أن هذه القضايا لا تزال محور متابعة دقيقة من قبل جميع الأطراف المشاركة في المباحثات، لضمان التوصل إلى حلول متوازنة وشاملة خلال الجولة القادمة.