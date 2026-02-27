قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة المصرية تواصل إفطار مليون صائم في غزة.. مبادرة هزمت الجوع بمخيمات النزوح| فيديو صور
طولان يفجر مفاجأة: خلافاتي تسببت في أزمة داخل المنتخب
كيفية تحديد بداية الليل ونهايته.. اعرف الطريقة الشرعية
قفشة يحسم الجدل: انتمائي للأهلي أولًا.. وقرار رحيلي ليس بيدي
وزير خارجية إيران: تقدم جيد في مباحثات جنيف النووية.. وجولة رابعة قريبا
الأرصاد تحذر: رياح وأجواء شديدة البرودة على البلاد.. وسقوط أمطار بـ5 محافظات
وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
وزير الدفاع الباكستاني: صبرنا نفد.. وندخل حربا مفتوحة مع طالبان
مصر تصنع السعادة في غزة.. إحياء أجواء رمضان بحفلات ترفيهية والفلسطينيون يشيدون بقوة الدراما المصرية|فيديو وصور
الاتفاق شفهي.. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن أزمة ريبيرو مع الأهلي
أفضل أعمال الجمعة الثانية من رمضان.. اغتنمها بـ 10 أمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقاط عالقة في مفاوضات طهران وواشنطن بجنيف.. هل انتهت فرص الدبلوماسية؟ | محمد العريمي يحلل

طهران
طهران
عبد الخالق صلاح

قال محمد العريمي عضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين، إنّ الجولة الأخيرة من المباحثات الدولية حول الملف النووي الإيراني أحرزت تقدمًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن النقاشات لم تنته بعد وأنها قد تحتاج إلى يومين أو 3 أيام إضافية لإتمامها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقاطًا حاسمة لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها بعد، إلا أن هناك نية واضحة لدى الأطراف بعدم الانجرار إلى مربع الحرب، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا على استمرار الحوار.

وتابع، أن هناك سقوفًا محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا بين جميع الأطراف، وأن استمرار المباحثات في الأيام المقبلة قد يسهل التوصل إلى تفاهمات فيما يخص الملف النووي الإيراني، خصوصًا القضايا التقنية المتعلقة بنسب التخصيب والالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها، مشددًا على أن هذا التقدم يدل على أن الحوار لم يفشل وأن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام التفاوض البناء.

وأشار عضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن التحديات الكبرى لا تقتصر على الملف النووي فحسب، بل تمتد لتشمل الملف الصاروخي، والنواحي الاقتصادية المتعلقة بالحصار، وكذلك نسب الانفراج الاقتصادي المتوقعة، مشددًا على أن هذه القضايا لا تزال محور متابعة دقيقة من قبل جميع الأطراف المشاركة في المباحثات، لضمان التوصل إلى حلول متوازنة وشاملة خلال الجولة القادمة.

محمد العريمي عضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للصحفيين الملف النووي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

ترشيحاتنا

زلزال

بيرو... العاصمة ليما تتعرض لهزة أرضية

علم أفغانستان

أفغانستان : انفجارات في كابول.. وحركة طالبان تعلن عن هجوم ضد مواقع باكستانية على الحدود

صورة أرشيفية

مسؤول أمريكي : المحادثات في جنيف كانت إيجابية

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد