مستقبل وطن يطلق حملة "إفطار مسافر" لخدمة الصائمين بمحطة مصر بالإسكندرية

أطلقت أمانة العمل الجماهيري بحزب حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية حملة «إفطار مسافر» خلال شهر رمضان الكريم، تحت إشراف النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وذلك لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من المارة والمسافرين داخل محطة سكة حديد مصر بالإسكندرية، في إطار الدور الخدمي والمجتمعي للحزب وتعزيزًا لقيم التكافل والمشاركة المجتمعية.

وشهدت المبادرة انتشارًا واسعًا لفرق شبابية من أعضاء الحزب ومتطوعيه داخل محطة مصر، حيث تم توزيع وجبات إفطار ساخنة، ومياه شرب، وعصائر على الركاب، خاصة المتجهين إلى المراكز والمدن البعيدة، ممن قد يحول السفر دون تمكنهم من الإفطار في أجواء مناسبة.

وأكد النائب محمد حمزة أن مبادرة «إفطار مسافر» تأتي تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب، واستمرارًا لمسيرة العطاء والعمل المجتمعي التي ينتهجها الحزب، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف دعم المواطنين والتخفيف عنهم خلال الشهر الفضيل، لا سيما المسافرين الذين يدرك الحزب طبيعة ظروفهم واحتياجاتهم.

وأوضح أن الحملة نُفذت وفق توجيهات النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والمهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي، والدكتور سعيد عبد العزيز، أمين المحافظة، والأستاذ حسن خاطر، أمين التنظيم بالمحافظة، بما يعكس روح العمل الجماعي والتكامل التنظيمي داخل الحزب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، عبر إطلاق مبادرات وفعاليات مجتمعية تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، وترسخ قيم التضامن والتكافل بين أبناء الوطن.