3 طواجن لا تستغني عنها بسفرة رمضان.. أطباق أساسية تشرف في العزومات

مع أجواء الشهر الكريم، تبحث ربات البيوت عن أطباق أساسية تجمع بين الطعم المميز وسهولة التحضير، وتمنح السفرة شكلًا شهيًا ومتكاملًا. وتبقى الطواجن في مقدمة الاختيارات الرمضانية، لما تتميز به من نكهة غنية وقابلية للتقديم مباشرة من الفرن إلى المائدة.



نستعرض 3 طواجن أساسية لا غنى عنها على سفرة رمضان:



طاجن بطاطس بالفراخ



يعد من الأطباق العملية التي يمكن تجهيزها مسبقًا وتركها في الفرن حتى موعد الإفطار. يمتاز بطعمه الخفيف وسهولة تقديمه، كما يمكن تحضيره بصوص الطماطم التقليدي أو إضافة لمسة كريمية حسب الرغبة.



طاجن بامية باللحمة



من الأطباق المصرية الأصيلة التي تحظى بإقبال كبير في العزومات الرمضانية، خاصة مع الأرز الأبيض. يمكن تحضيره باللحم المكعبات أو بالعكاوي لإضفاء مذاق أكثر ثراءً، مع ضرورة ضبط التوابل للحفاظ على النكهة المتوازنة.



طاجن مكرونة بالبشاميل



واحد من أشهر الأطباق التي لا يختلف عليها أفراد الأسرة. يمنح إحساسًا بالشبع ويكفي عددًا كبيرًا من الضيوف، ويمكن تنويعه بين اللحم المفروم أو الدجاج أو حتى الخضروات، مع طبقة بشاميل ذهبية تمنحه مذاقًا مميزًا.



وتبقى الطواجن خيارًا مثاليًا لسفرة رمضان، لما توفره من تنوع في المكونات وسهولة في التحضير، فضلًا عن قدرتها على إرضاء مختلف الأذواق داخل الأسرة.