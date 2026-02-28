أستاذ اجتماع : الثقافة الرقمية غيّرت من شكل العلاقات الإنسانية

أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الثقافة الرقمية قد غيّرت من شكل العلاقات الإنسانية بشكل جذري.

فقد كانت الخلافات في الماضي تُحل بالمواجهة والتفاهم، لكن مع ظهور أدوات مثل الحظر وإلغاء المتابعة، أصبح إنهاء العلاقات يتم بسهولة ودون نقاش.

البلوك: أداة حماية أو هروب؟

أوضح رشاد أن الحظر أحيانًا يكون تصرفًا صحيًا وضروريًا، خاصة في حالات التنمر أو الإساءة.

في هذه الحالات، يكون الحظر أداة لحماية النفس والحد من تأثير العلاقات السامة. لكن المشكلة تكمن في تحول الحظر إلى الحل الأول بدلاً من محاولة الفهم والتوضيح، مما يؤدي إلى تراجع التواصل وتقليص القدرة على حل النزاعات بطرق ناضجة.

أشكال مختلفة للبلوك

يُعرّف الدكتور رشاد ثلاثة أشكال شائعة للحظر:

البلوك الانفعالي: يحدث كرد فعل لحظي أثناء الخلاف، وغالبًا ما يتم التراجع عنه لاحقًا.

عدم المتابعة الصامتة: يتم بدون وجود مشكلة مباشرة، ويمثل تجنب التواصل لأسباب مثل المقارنة أو الغيرة.

القطيعة الصامتة: حيث يختفي أحد الطرفين فجأة دون تفسير، مما يترك الطرف الآخر في حالة ارتباك.

الدماغ والهروب من المواجهة

أكد رشاد أن الدماغ يميل بشكل طبيعي لتجنب المواجهات من أجل تقليل التوتر والشعور بالخطر، ولذلك يلجأ البعض إلى الحظر بحثًا عن راحة فورية.

ومع ذلك، شدد على أن الهروب المستمر من الصراعات قد يضعف مهارات التواصل ويقلل من القدرة على إدارة الخلافات في المستقبل.

القواعد اللازمة قبل الحظر

أوصى الدكتور رشاد بوضع قواعد واضحة قبل اتخاذ قرار الحظر، مثل السؤال عن وجود أذى حقيقي أو محاولة التوضيح أو إصلاح سوء الفهم. في الحالات التي تتضمن إساءة أو تجاوزات واضحة، يكون الحظر مبررًا، لكنه في العلاقات القريبة ينبغي أن يتم التحلي بالتسامح وإتاحة المجال للحوار.