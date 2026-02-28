قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ اجتماع : الثقافة الرقمية غيّرت من شكل العلاقات الإنسانية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الثقافة الرقمية قد غيّرت من شكل العلاقات الإنسانية بشكل جذري. 

فقد كانت الخلافات في الماضي تُحل بالمواجهة والتفاهم، لكن مع ظهور أدوات مثل الحظر وإلغاء المتابعة، أصبح إنهاء العلاقات يتم بسهولة ودون نقاش.

البلوك: أداة حماية أو هروب؟

أوضح رشاد أن الحظر أحيانًا يكون تصرفًا صحيًا وضروريًا، خاصة في حالات التنمر أو الإساءة.

 في هذه الحالات، يكون الحظر أداة لحماية النفس والحد من تأثير العلاقات السامة. لكن المشكلة تكمن في تحول الحظر إلى الحل الأول بدلاً من محاولة الفهم والتوضيح، مما يؤدي إلى تراجع التواصل وتقليص القدرة على حل النزاعات بطرق ناضجة.

أشكال مختلفة للبلوك

يُعرّف الدكتور رشاد ثلاثة أشكال شائعة للحظر:

البلوك الانفعالي: يحدث كرد فعل لحظي أثناء الخلاف، وغالبًا ما يتم التراجع عنه لاحقًا.

عدم المتابعة الصامتة: يتم بدون وجود مشكلة مباشرة، ويمثل تجنب التواصل لأسباب مثل المقارنة أو الغيرة.

القطيعة الصامتة: حيث يختفي أحد الطرفين فجأة دون تفسير، مما يترك الطرف الآخر في حالة ارتباك.

الدماغ والهروب من المواجهة

أكد رشاد أن الدماغ يميل بشكل طبيعي لتجنب المواجهات من أجل تقليل التوتر والشعور بالخطر، ولذلك يلجأ البعض إلى الحظر بحثًا عن راحة فورية. 

ومع ذلك، شدد على أن الهروب المستمر من الصراعات قد يضعف مهارات التواصل ويقلل من القدرة على إدارة الخلافات في المستقبل.

القواعد اللازمة قبل الحظر

أوصى الدكتور رشاد بوضع قواعد واضحة قبل اتخاذ قرار الحظر، مثل السؤال عن وجود أذى حقيقي أو محاولة التوضيح أو إصلاح سوء الفهم. في الحالات التي تتضمن إساءة أو تجاوزات واضحة، يكون الحظر مبررًا، لكنه في العلاقات القريبة ينبغي أن يتم التحلي بالتسامح وإتاحة المجال للحوار.

البلوك العلاقات الإنسانية متي يكون الحظر ادارة لحماية النفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طارق النبراوي نقيب المهندسين

حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة

أجوستي بوش: منتخب السلة يستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا

زيزو وزوجته

زيزو يخطف الأنظار رفقة زوجته بأحدث ظهور

محمد الشربيني لاعب الاسكواش

نهائي مصري خالص في تورنتو.. النوساني يضرب موعدًا مع الشربيني على لقب جودفيلو للاسكواش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد