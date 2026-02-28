فحوصات مجانية.. تحرك عاجل من الخدمات البيطرية لدعم قطاع الدواجن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن استقرار الوضع الوبائي للثروة الداجنة في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار تنفيذ خطتها الوطنية للتقصي النشط بالتعاون مع المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية

وأوضحت الوزارة أن نتائج الفحوصات الدورية أثبتت عدم رصد أي عترات أو فيروسات جديدة وافدة، مما يعكس نجاح جهود الرقابة الوبائية.

وأطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حزمة من الإجراءات الداعمة والخدمات المجانية، في إطار سعيها لتمكين المربين والحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي.

وتضمنت هذه الحزمة الفحص المجاني الشامل حيث تلتزم الهيئة بالاستجابة الفورية لكافة البلاغات وشكاوى حالات النفوق، حيث يتم سحب العينات وفحصها بالمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، "مجاناً" دون تحميل المربين أي أعباء مالية، إذ تتحمل وزارة الزراعة كامل تكلفة الفحوصات دعماً لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة للدعم الفني عبر تزويد المربي بتقرير فني متكامل يتضمن توصيات متخصصة للتعامل مع الحالة ورفع الكفاءة الإنتاجية.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب طلب المعاونة الفنية لجميع المربين الراغبين في رفع مستويات الأمان الحيوي بمزارعهم، لضمان الوقاية من الأمراض الوافدة والتغيرات المناخية.

وناشدت الهيئة المربين بضرورة التعاون وسرعة الإبلاغ عن أي حالات غير طبيعية أو طلب الاستفسار والمشورة والدعم الفني، وذلك عبر الخط الساخن (19561) الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفني وتلقي الاستفسارات.