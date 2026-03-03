محافظ الغربية: تنفيذ حاسم للموجة 28 لإزالة التعديات واسترداد حق الدولة

شارك اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية في الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، عبر الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، بحضور المحافظين على مستوى الجمهورية.

توجيهات محافظ الغربية

تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات، مع التشديد على سرعة رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية والتعامل معها فورًا وفقًا للإجراءات المحددة، إلى جانب استعراض مستجدات العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وما تم استقباله من طلبات حتى الآن على مستوى المحافظات.

مواجهه وتعديات ومخالفات البناء

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات الدولة بدقة، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين في إنهاء طلبات التقنين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية لعمل المراكز والمدن والإدارات المختصة لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالضوابط القانونية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح أن أجهزة المحافظة تتعامل مع ملف المتغيرات المكانية بشكل فوري، مع تكثيف المرور الميداني والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة كذلك على تعظيم الاستفادة من الأراضي المستردة بما يدعم خطط التنمية ويعزز موارد المحافظة، سواء من خلال إدراجها في مشروعات خدمية أو طرحها للاستثمار وفقًا للقانون.

تفعيل روح الفريق الواحد

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الأداء في جميع الملفات المرتبطة بأملاك الدولة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على مقدرات الوطن.