هشام نصر : آنا أكتر واحد بيتهاجم بسبب ألعاب الصالات .. ودي غلطتنا في المجلس

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك أن عودة قوة قطاع العاب الصالات في القلعة البيضاء يحتاج وقت وإمكانيات.



وقال هشام نصر الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : "انا أكثر شخص يتعرض للهجوم في الزمالك بسبب نتائج العاب الصالات وأنا متقبل ذلك ، وغلطتنا في مجلس الإدارة لما مسكنا النادى مطلعناش قولنا للناس الحقيقة".



ويضيف نائب رئيس نادى الزمالك :"الزمالك لم يكن متصدر في العاب الصالات ولما حصل الازمات المالية فكرنا في اللجوء لقطاع الناشئين بالعاب الصالات زي ماحصل مع فرقة الكرة ولكن لم نجد شيئاً ".



وتابع :" اتحاد اليد بنى إنجازاته بالوقت والامكانيات حتى سيطر على كل شيء، والبناء في العاب الصالات في الزمالك محتاج وقت وامكانيات والناس مستعجلة "



ويضيف:"لا نستطيع جلب صفقات قوية لتدعيم فرق الصالات بدانا نشتغل على الناشئين ونطور امكانياتهم عشان نرجع أقوى بيها ونصبح نادى رياضى اجتماعى، ومحتاجين شوية صبر من الجمهور"

وتابع:" شغالين وهنكمل واللى يجى بعدنا يكمل ويجنى الثمار ، المهم نكمل ، ومش هنوعد الناس ببطولات ، ولكن احنا ماشيين صح ، متوسط الاعمار في اليد والسلة والطائرة مميزة ونحاول تطوير الفرق باستمرار رغم الضائقة المالية ، وقريب هتشوفوا نتائج كويسة".



وتُقدم الإعلامية نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.