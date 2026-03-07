قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: رؤية الرئيس السيسي الثاقبة حصّنت الدولة المصرية وعززت وحدة الصف

المستشارة ماريان شحاتة
المستشارة ماريان شحاتة
محمد الشعراوي

قالت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى تقوم على حماية الأمن القومي المصري، وبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأضافت، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، في بيان لها، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية، بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و تأكيد الرئيس على أن أمن مصر القومي خط أحمر يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تمتلك من القوة والقدرة ما يمكنها من حماية سيادتها ومقدرات شعبها، في الوقت الذي تظل فيه قوة مصر قوة رشيدة هدفها الأول البناء والسلام.

وأشارت، إلى أن القيادة السياسية امتلكت منذ البداية نظرة ثاقبة تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وصراعات، وهو ما انعكس في الاهتمام الكبير بتطوير قدرات القوات المسلحة المصرية وتعزيز جاهزيتها، لتظل الدرع الحامي لمقدرات الوطن والضامن الأساسي لاستقراره، كما تزامن ذلك مع إطلاق مشروعات قومية كبرى لبناء بنية تحتية حديثة ومتطورة في مختلف أنحاء الجمهورية، أسست لقاعدة قوية للتنمية الاقتصادية والاستثمار.

كما أكدت، على أن القيادة السياسية حريصة في الوقت ذاته على حماية المواطن المصري من أي أعباء غير مبررة، وهو ما ظهر بوضوح في تحذير الرئيس من استغلال الظروف والأزمات في رفع الأسعار أو المغالاة فيها، مع التأكيد على استمرار الدولة في توفير احتياجات المواطنين من الطاقة والغاز والسلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.

ولفتت إلى أن أحد أهم ركائز قوة الدولة المصرية يتمثل في تعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب، حيث يحرص الرئيس دائمًا على ترسيخ الاصطفاف الوطني وجمع مختلف طوائف المجتمع تحت راية الوطن، باعتبار أن وحدة الجبهة الداخلية تمثل أحد أهم أسس الأمن القومي المصري.

وأكدت، على أن مصر ستظل دائمًا حائط الصد المنيع وصوت العقل والاتزان في المنطقة، مستندة إلى شعب واعٍ وجيش قوي وقيادة وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مشددة على أن وحدة المصريين واصطفافهم خلف دولتهم هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار الوطن واستمرار مسيرة التنمية.

المستشارة ماريان شحاتة الحكومية الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

حماية المستهلك

حماية المستهلك: حملة رقابية على الأسواق في بولاق الدكرور وناهيا لضبط الأسعار

سعر الدولار

استقر في يومين.. سعر الدولار اليوم 7-3-2026

سعر الذهب

الذهب يكسر التوقعات.. صعود جديد في تعاملات مساء اليوم 7-3-2026

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد