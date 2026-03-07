حماة الوطن: رؤية الرئيس السيسي الثاقبة حصّنت الدولة المصرية وعززت وحدة الصف

قالت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى تقوم على حماية الأمن القومي المصري، وبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأضافت، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، في بيان لها، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية، بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و تأكيد الرئيس على أن أمن مصر القومي خط أحمر يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تمتلك من القوة والقدرة ما يمكنها من حماية سيادتها ومقدرات شعبها، في الوقت الذي تظل فيه قوة مصر قوة رشيدة هدفها الأول البناء والسلام.

وأشارت، إلى أن القيادة السياسية امتلكت منذ البداية نظرة ثاقبة تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وصراعات، وهو ما انعكس في الاهتمام الكبير بتطوير قدرات القوات المسلحة المصرية وتعزيز جاهزيتها، لتظل الدرع الحامي لمقدرات الوطن والضامن الأساسي لاستقراره، كما تزامن ذلك مع إطلاق مشروعات قومية كبرى لبناء بنية تحتية حديثة ومتطورة في مختلف أنحاء الجمهورية، أسست لقاعدة قوية للتنمية الاقتصادية والاستثمار.

كما أكدت، على أن القيادة السياسية حريصة في الوقت ذاته على حماية المواطن المصري من أي أعباء غير مبررة، وهو ما ظهر بوضوح في تحذير الرئيس من استغلال الظروف والأزمات في رفع الأسعار أو المغالاة فيها، مع التأكيد على استمرار الدولة في توفير احتياجات المواطنين من الطاقة والغاز والسلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.

ولفتت إلى أن أحد أهم ركائز قوة الدولة المصرية يتمثل في تعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب، حيث يحرص الرئيس دائمًا على ترسيخ الاصطفاف الوطني وجمع مختلف طوائف المجتمع تحت راية الوطن، باعتبار أن وحدة الجبهة الداخلية تمثل أحد أهم أسس الأمن القومي المصري.

وأكدت، على أن مصر ستظل دائمًا حائط الصد المنيع وصوت العقل والاتزان في المنطقة، مستندة إلى شعب واعٍ وجيش قوي وقيادة وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مشددة على أن وحدة المصريين واصطفافهم خلف دولتهم هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار الوطن واستمرار مسيرة التنمية.