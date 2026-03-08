فولفسبورج الألماني يعلن إقالة مدربه بعد خسارة هامبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني اليوم الأحد إقالة مدربه دانيال باور رسميًا، عقب الخسارة أمام هامبورج 1-2، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

وتُعد هزيمة الأمس أحد أسباب رحيل المدرب البالغ من العمر 43 عامًا، بعد أن وضع الفريق في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، ما دفع الإدارة لاتخاذ خطوة الإقالة.

وقال بيرمين شفجلر، المدير الرياضي لفولفسبورج، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "لم يكن قرار الإقالة سهلاً، كنا نأمل في معالجة الوضع معًا، ولكن بعد دراسة شاملة، اتفقنا على أن الفريق بحاجة إلى دفعة جديدة لضمان البقاء في الدوري".

وأضاف شفجلر: "نشكر دانيال على التزامه بالفريق الأول وعلى سنوات عمله الطويلة في أكاديمية النادي، ونتمنى له كل التوفيق على الصعيدين المهني والشخصي".

وترددت الأسماء ديتر هيكينج وفيليكس ماجات كخيارات لتولي تدريب فولفسبورج خلفًا لدانيال باور في المرحلة المقبلة.