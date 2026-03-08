قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
منشورك قد يتحوّل لإعلان .. إكس يختبر صيغة جديدة للإعلانات الذكية

إكس
إكس
بدأت منصة إكس X (تويتر سابقا)، باختبار صيغة إعلان مبتكرة تظهر توصية مباشرة أسفل أي منشور يذكر الشركة أو منتجاتها. 

وقد ظهر هذا الاختبار لمستخدمي منصة “إكس” في أوروبا، عبر توصية بـ "احصل على ستارلينك" أسفل منشور يثني على خدمة الأقمار الصناعية Starlink، وكان الرابط يؤدي مباشرة إلى موقع ستارلينك الإلكتروني.

وأكد رئيس قسم المنتجات في إكس، صحة الاختبار، قائلا: “نحاول ابتكار منتج إعلاني يبدو وكأنه ليس إعلانا”.

سياق أوسع للاستراتيجية

تأتي هذه التجربة بعد إعلان إكس مؤخرا عن ملصقات "شراكة مدفوعة" للمبدعين، والتي يمكن إضافتها للمنشورات لتتوافق مع قوانين الإعلان على منصات التواصل، بدلا من الاعتماد على هاشتاج مثل "ad" أو "الشراكة المدفوعة".

وفي حال دمج المنشورات المدفوعة للمبدعين مع رابط مباشر للمعلنين، قد تستطيع إكس جذب المزيد من الشركات إلى المنصة، مما يزيد من استخدام المبدعين للتطبيق ويُعزّز تنافسه مع شبكات أكبر مفضلة لديهم مثل إنستجرام ويوتيةب وتيك توك. 

تصميم إعلانات إكس

إيلون ماسك يتقدم بخطط إطلاق “إكس Money”

وفي سياق متصل، يواصل الرئيس التنفيذي لشركة إكس، إيلون ماسك، خططه لإطلاق "X Money"، ميزة الدفع الرقمي على منصة التواصل الاجتماعي التابعه له، وأظهرت تقارير حديثة أن الاختبارات الداخلية للعملة الرقمية جارية بالفعل، مع توقع طرح تجريبي محدود للجمهور خلال الشهر أو الشهرين القادمين.

ما هو X Money؟

أشار منشور على صفحة Teslaconomics إلى أن X Money سيبدأ على الأرجح كـ محفظة بسيطة تتيح إرسال الأموال بسهولة مثل الرسائل المباشرة.

وأضاف المنشور أن الميزة قد تسمح للمستخدمين بدفع الأموال للمبدعين، وشراء الاشتراكات، والتسوق داخل التطبيق، ودفع الفواتير واستلام المدفوعات مباشرة على المنصة

ورغم أن ماسك لم يؤكد جميع هذه التفاصيل، إلا أنه وعد أن النظام الجديد سيكون "تغييرا كبيرا" في تجربة المستخدم.

كيف سيعمل X Money؟

خلال عرض لشركة xAI في فبراير 2026، صرح ماسك أن X Money يعمل حاليا في نسخة بيتا مغلقة داخل الشركة، وسينتقل قريبا إلى اختبار محدود خارجي قبل الإطلاق الأوسع.

وأوضح الملياردير أن الهدف هو جعل منصة إكس مركزا رئيسيا للنشاط المالي، وأنها قد تصبح المركز الأساسي للمعاملات على المنصة، واصفا الخدمة بأنها قد تكون "مغيرة للعبة" بحسب تقرير نشرته Economic Times.

إكس إعلانات إكس الجديدة تصميم إعلانات إكس

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

جانب من الحلقة

برنامج "وللنساء نصيب" يستعرض قصة السيدة هاجر | فيديو

وزارة الأوقاف

رسلان: الأوقاف تقدم الدعم المعنوي للمرضى وكبار السن بشكل أسبوعي

أرشيفية

كيف تأثرت عمارة مسجد عمرو بن العاص بالحضارات الإسلامية؟

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

