منشورك قد يتحوّل لإعلان .. إكس يختبر صيغة جديدة للإعلانات الذكية

بدأت منصة إكس X (تويتر سابقا)، باختبار صيغة إعلان مبتكرة تظهر توصية مباشرة أسفل أي منشور يذكر الشركة أو منتجاتها.

وقد ظهر هذا الاختبار لمستخدمي منصة “إكس” في أوروبا، عبر توصية بـ "احصل على ستارلينك" أسفل منشور يثني على خدمة الأقمار الصناعية Starlink، وكان الرابط يؤدي مباشرة إلى موقع ستارلينك الإلكتروني.

وأكد رئيس قسم المنتجات في إكس، صحة الاختبار، قائلا: “نحاول ابتكار منتج إعلاني يبدو وكأنه ليس إعلانا”.

سياق أوسع للاستراتيجية

تأتي هذه التجربة بعد إعلان إكس مؤخرا عن ملصقات "شراكة مدفوعة" للمبدعين، والتي يمكن إضافتها للمنشورات لتتوافق مع قوانين الإعلان على منصات التواصل، بدلا من الاعتماد على هاشتاج مثل "ad" أو "الشراكة المدفوعة".

وفي حال دمج المنشورات المدفوعة للمبدعين مع رابط مباشر للمعلنين، قد تستطيع إكس جذب المزيد من الشركات إلى المنصة، مما يزيد من استخدام المبدعين للتطبيق ويُعزّز تنافسه مع شبكات أكبر مفضلة لديهم مثل إنستجرام ويوتيةب وتيك توك.

تصميم إعلانات إكس

إيلون ماسك يتقدم بخطط إطلاق “إكس Money”

وفي سياق متصل، يواصل الرئيس التنفيذي لشركة إكس، إيلون ماسك، خططه لإطلاق "X Money"، ميزة الدفع الرقمي على منصة التواصل الاجتماعي التابعه له، وأظهرت تقارير حديثة أن الاختبارات الداخلية للعملة الرقمية جارية بالفعل، مع توقع طرح تجريبي محدود للجمهور خلال الشهر أو الشهرين القادمين.

ما هو X Money؟

أشار منشور على صفحة Teslaconomics إلى أن X Money سيبدأ على الأرجح كـ محفظة بسيطة تتيح إرسال الأموال بسهولة مثل الرسائل المباشرة.

وأضاف المنشور أن الميزة قد تسمح للمستخدمين بدفع الأموال للمبدعين، وشراء الاشتراكات، والتسوق داخل التطبيق، ودفع الفواتير واستلام المدفوعات مباشرة على المنصة

ورغم أن ماسك لم يؤكد جميع هذه التفاصيل، إلا أنه وعد أن النظام الجديد سيكون "تغييرا كبيرا" في تجربة المستخدم.

كيف سيعمل X Money؟

خلال عرض لشركة xAI في فبراير 2026، صرح ماسك أن X Money يعمل حاليا في نسخة بيتا مغلقة داخل الشركة، وسينتقل قريبا إلى اختبار محدود خارجي قبل الإطلاق الأوسع.

وأوضح الملياردير أن الهدف هو جعل منصة إكس مركزا رئيسيا للنشاط المالي، وأنها قد تصبح المركز الأساسي للمعاملات على المنصة، واصفا الخدمة بأنها قد تكون "مغيرة للعبة" بحسب تقرير نشرته Economic Times.