شافكي المنيري تهنئ آسر ياسين بنجاح «اتنين غيرنا»

علق الإعلامية شافكي المنيري علي فيديو النجم آسر ياسين مع أصدقاء والدته في حفل إفطارها.

وكتبت شافكي المنيري، عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”: “النجم الرائع آسر ياسين، تقليد جميل لوالدته الكريمة أن تحتفل به مع الأصدقاء وهو خرج لتحية كل أصدقائها بنجاحه في مسلسل اتنين غيرنا على صوت الرائعة أنغام، صاحبة التتر الجميل، النجاح له جمهور كبير والنجاح لقصة لطيفة وتفاصيل حلوة وصلت لكل الناس ببساطة، مبروووك لكل مسلسل اتنين غيرنا، ومبروووك آسر ياسين تستحق الاحتفال، وتفرح والدتك وأحبائك به".

“اتنين غيرنا” بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

تدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.