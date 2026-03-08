الجامعة العربية: جميع الدول تقف صفا واحدا في إدانة الهجمات الإيرانية

قال السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، إن جميع الدول العربية تقف صفاً واحداً في إدانة الهجمات الإيرانية، واصفاً إياها بأنها هجمات غادرة وغير مبررة وتشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً للأمن القومي العربي.

وأوضح رشدي، في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع الطارئ للجامعة العربية حمل رسالة واضحة بضرورة الدفاع عن أقاليم الدول العربية وأجوائها، مؤكداً أنه لا يمكن تمرير هذه الهجمات تحت أي ذريعة، مع مطالبة إيران بمراجعة سياستها تجاه الدول العربية.

وأضاف أن الدول العربية ليست طرفاً في الحرب، مشدداً على أن الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لخفض التوتر في المنطقة، مع ضرورة تأمين أراضي الدول العربية التي تتعرض لهجمات.