وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين

أكد وزير العمل حسن رداد حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية وفق احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتعزيز الشراكة مع الشركات والمنصات المتخصصة في التوظيف...جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الجديدة ،مع وفد رفيع المستوى من شركة "شغلني"، ضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، من بينهم: المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة اوراسكوم للاستثمار القابضة ،ونائب رئيس مجلس امناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وعمر خليفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شغلني للتوظيف، والمهندس أحمد طارق خليل، رئيس مجلس إدارة B.Well Network، ونيفين الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة 138 بيراميدز وعضو مجلس النواب، والمهندس أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة إي فنتشرز القابضة ومجموعة إنترو القابضة، والمهندس شريف رمضان، المدير التنفيذي لشركة إي فنتشرز القابضة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض حول نشاط شركة "شغلني" باعتبارها منصة متخصصة في الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، وتعمل منذ تأسيسها عام 2015 على تسهيل الوصول إلى فرص العمل من خلال منصتها الإلكترونية ومراكزها الميدانية.

ووجّه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لوضع آليات تنفيذية عاجلة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، ومتابعة تنفيذ محاور التعاون بما يحقق نتائج ملموسة في ملفي التدريب والتشغيل، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانيات الوزارة خاصة مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة .

كما تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون، من بينها وضع خطة عاجلة لربط العملية التدريبية باحتياجات سوق العمل في عدد من القطاعات، خاصة صناعة السيارات والمجالات الصناعية المرتبطة بها، إلى جانب التعاون في تدريب وتشغيل الكوادر المصرية وتأهيلها للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة.

وشملت مجالات التعاون كذلك تفعيل شبكة "شغلني" داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين والباحثين عن عمل إلى فرص التشغيل، ونشر الوظائف عبر منصات وزارة العمل لزيادة فرص وصول الشباب إلى الوظائف المتاحة، فضلًا عن التعاون في تنفيذ مبادرة "الفرصة الجديدة" الموجهة للخبرات فوق سن الأربعين لدمج هذه الفئة في سوق العمل.

كما اتفق الجانبان على التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب بمحافظات الصعيد، خاصة في سوهاج وقنا، لدعم تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب توفير نقاط تواجد لمنصة "شغلني" داخل مكاتب العمل على مستوى الجمهورية لدعم جهود التشغيل وربط الباحثين عن عمل بفرص حقيقية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين جودة التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف المحافظات.