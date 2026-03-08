إزالة تعد على أملاك الدولة بالبناء في قرية النهضة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن تنفيذ أعمال إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أراضي الدولة بقرية النهضة بمركز الفرافرة خلال أقل من 24 ساعة من البناء، حيث ناشدت الأجهزة المختصة بالمحافظة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لأعمال البناء، في إطار جهود الدولة للتصدي لحالات التعدي على أراضي وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود المراكز والجهات المعنية في متابعة التعديات وإزالتها .

- استكمال المرحلة الثانية من الموجة (28) لإزالة التعديات



وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تنفيذ عدد من الإزالات لحالات التعدي على الأراضي بالتزامن مع نهاية المرحلة الثانية من الموجة (28) لإزالة التعديات والتي استمرت حتى نهاية فبراير الماضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود للتصدي للبناء المخالف واسترداد أراضي الدولة.

- إزالة 23 حالة تعد على الأراضي

أسفرت جهود الإزالات بمراكز المحافظة الخمسة عمّا يلي:

▫️إزالة (7) حالات تعد على أراضي أملاك الدولة.

▫️إزالة عدد (14) حالة تعد بالزراعة بمساحة 272 فدانا، وحالة تعدي بالبناء بمساحة 3000 م2.

▫️إزالة (2) متغيرات مكانية تعد بالبناء على الأراضي الزراعية