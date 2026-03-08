قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة في الخارجة بالوادي الجديد

نظمت مديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بحي 25 يناير بواحة الخارجة، على أن تستمر في تقديم الخدمات الطبية حتى  غد الاثنين 9 مارس.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان اليوم، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة".

رعاية طبية للمرضى غير القادرين

من جانبها أكدت حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

وأكدت محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيرة إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

مى كساب
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
