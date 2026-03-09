النائب محمد إسماعيل يكشف كواليس بداياته في العمل السياسي

استعاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، ذكرياته مع عمه الراحل الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعال الدردير، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تكن مجرد صلة قرابة، بل كانت علاقة أب بابنه.

وقال إسماعيل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن عمه كان صاحب فضل كبير في مسيرته، خاصة في بداية خوضه التجربة البرلمانية، موضحًا أنه في البداية كان مترددًا في خوض الانتخابات، إلا أن عمه الراحل دعمه بقوة وشجعه على اتخاذ هذه الخطوة.

وأشار النائب محمد إسماعيل إلى أن الدكتور أحمد عبدالعال الدردير كان يتمتع بمكانة كبيرة بين أبناء دائرته، حيث عُرف بعطائه المستمر وخدمته لأهالي منطقته على مدار أكثر من ثلاثين عامًا. وأضاف أن عمه كان دائم التأكيد على أن رد الجميل الحقيقي يكون من خلال استمرار خدمة الناس والعمل من أجلهم.

كما تحدث إسماعيل عن اللحظات الأخيرة في حياة عمه، موضحًا أنه حرص على زيارته في المستشفى خلال فترة مرضه، حيث كان يتابع باهتمام كبير سير العملية الانتخابية، وهو ما يعكس مدى ارتباطه بالشأن العام وحرصه على خدمة المجتمع حتى في أصعب الظروف.

وأوضح أن جنازة الراحل كانت مهيبة وشهدت حضورًا واسعًا من مختلف أبناء المحافظة، في مشهد يعكس مكانته الكبيرة ومحبة الناس له، مؤكدًا أن هذه المحبة هي أكبر دليل على أثره الطيب وعطائه الكبير.

واختتم النائب محمد إسماعيل حديثه بالتأكيد على أن عائلة الدردير عُرفت دائمًا بسمعتها الطيبة وخدمتها للمجتمع، مشددًا على أن السير على نهج عمه الراحل في العمل العام وخدمة الناس هو مسؤولية كبيرة يحرص على الاستمرار فيها.