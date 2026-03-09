قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
محافظ الإسكندرية: الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية يدعم خطط التنمية
توك شو

النائب محمد إسماعيل يكشف كواليس بداياته في العمل السياسي

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
محمود محسن

استعاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، ذكرياته مع عمه الراحل الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعال الدردير، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تكن مجرد صلة قرابة، بل كانت علاقة أب بابنه.

وقال إسماعيل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن عمه كان صاحب فضل كبير في مسيرته، خاصة في بداية خوضه التجربة البرلمانية، موضحًا أنه في البداية كان مترددًا في خوض الانتخابات، إلا أن عمه الراحل دعمه بقوة وشجعه على اتخاذ هذه الخطوة.

وأشار النائب محمد إسماعيل إلى أن الدكتور أحمد عبدالعال الدردير كان يتمتع بمكانة كبيرة بين أبناء دائرته، حيث عُرف بعطائه المستمر وخدمته لأهالي منطقته على مدار أكثر من ثلاثين عامًا. وأضاف أن عمه كان دائم التأكيد على أن رد الجميل الحقيقي يكون من خلال استمرار خدمة الناس والعمل من أجلهم.

كما تحدث إسماعيل عن اللحظات الأخيرة في حياة عمه، موضحًا أنه حرص على زيارته في المستشفى خلال فترة مرضه، حيث كان يتابع باهتمام كبير سير العملية الانتخابية، وهو ما يعكس مدى ارتباطه بالشأن العام وحرصه على خدمة المجتمع حتى في أصعب الظروف.

وأوضح أن جنازة الراحل كانت مهيبة وشهدت حضورًا واسعًا من مختلف أبناء المحافظة، في مشهد يعكس مكانته الكبيرة ومحبة الناس له، مؤكدًا أن هذه المحبة هي أكبر دليل على أثره الطيب وعطائه الكبير.

واختتم النائب محمد إسماعيل حديثه بالتأكيد على أن عائلة الدردير عُرفت دائمًا بسمعتها الطيبة وخدمتها للمجتمع، مشددًا على أن السير على نهج عمه الراحل في العمل العام وخدمة الناس هو مسؤولية كبيرة يحرص على الاستمرار فيها.

النائب محمد إسماعيل أحمد عبدالعال التجربة البرلمانية العملية الانتخابية العمل العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد