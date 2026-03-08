قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد المنعم فؤاد: أول خطاب إلهي للأمة كان دعوة للقراءة والمعرفة
9 قتلى و10 جرحى في غارات إسرائيلية على صور ومخيم عين الحلوة بلبنان
سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
جمال سليمان يكشف عن أصعب قصة من المعتقلات السورية: طفل يُجبر على نقل جثث الموتى

كشف الفنان السوري جمال سليمان، أن أصعب قصة سمعها عن السجون السورية لم تكن مما قرأه في الكتب أو مذكرات المعتقلين، بل رواية نقلها أحد المعتقلين السابقين، موضحًا أنه التقى بعدد من المفرج عنهم حديثًا من السجون السورية عبر إحدى المنظمات المعنية بإعادة تأهيلهم.

وأوضح «سليمان»، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن الشاب أخبره أنه اعتُقل وهو طفل في الحادية عشرة من عمره، وظل داخل المعتقل حتى بلغ التاسعة عشرة، مشيرًا إلى أنه كان يُجبر داخل السجن على نقل جثث المعتقلين الذين يموتون تحت التعذيب إلى مكان داخل الحمامات، حيث تُترك الجثث هناك لتأتي سيارات في اليوم التالي وتنقلها.

وأكد جمال سليمان ، أن ما حدث داخل السجون السورية كان مروعًا، مشيرًا إلى أنه لم يلتقِ شخصيًا بأي مسؤول يبرر تلك الانتهاكات، رغم أنه كان يلتقي في فترات سابقة بضباط أمن ومسؤولين عسكريين بحكم طبيعة عمله.

وشدد جمال سليمان، على أن الحديث عن المعتقلات والسجون لم يكن مطروحًا قبل اندلاع الثورة السورية، مشيرًا إلى أن رد فعل السلطة بعد مطالب التغيير السياسي كان غير مسبوق، وأن ما جرى داخل السجون خلال تلك الفترة لم يكن يحدث من قبل.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الزمالك

لاعبو الزمالك غير المشاركين بمباراة الاتحاد يؤدون تدريبات قوية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

تعرف على طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

