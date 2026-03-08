جمال سليمان: النظام السوري السابق اقتحم بيتي وحطموه بالكامل لإجباري على الصمت

كشف الفنان جمال سليمان، عن تفاصيل تعرضه للتهديد من قبل النظام السوري السابق، قائلًا إن رئيس الاستخبارات العسكرية السوري آنذاك اتصل بوالد زوجته، الذي تربطه به علاقة، وقال له: «ما الذي يقوله جمال سليمان؟ إذا لم يكن خائفًا على نفسه فليخف على ابنه، يمكنني أن أخفيه تحت سابع أرض».

وأضاف جمال سليمان، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن التهديدات لم تتوقف عند هذا الحد، موضحًا أن هناك أشخاص اقتحموا منزله في سوريا وقاموا بتحطيمه بالكامل، في محاولة لترهيبه ودفعه إلى الصمت، موضحًا أنه شعر بصدمة كبيرة وخاف على عائلته، فقرر فورًا نقل زوجته وابنه إلى مصر حفاظًا على سلامتهما، مؤكدًا أنه تمكن من إخراجهما من سوريا في ذلك الوقت دون صعوبات كبيرة.

وأشار جمال سليمان إلى أن شقيقته تعرضت لبعض المضايقات المهنية قبل أن يتم فصلها من عملها، مؤكدًا أنه أدرك أن الهدف من هذه الإجراءات هو نشر الخوف ودفعه إلى التراجع، لكنه قرر الحفاظ على هدوئه وعدم التصرف بردة فعل، والاستمرار في التمسك برؤيته لسوريا.