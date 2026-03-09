كزبرة في مغامرة بين الإسكندرية والصعيد في النصف الثاني من مسلسل “بيبو”

نجح النجم الصاعد كزبرة (أحمد بحر) في جذب اهتمام الجمهور مع عرض الحلقات الأولى من مسلسل “بيبو” الذي يُعرض خلال النصف الثاني من رمضان 2026،

حيث يقدم من خلاله شخصية مختلفة عنه تجمع بين الدراما ولمسات من الكوميديا، في تجربة جديدة على الجمهور الذي اعتاد عليه في أدوار تميل أكثر إلى الطابع الكوميدي.

وتدور أحداث المسلسل بين الإسكندرية والصعيد، حيث تبدأ القصة من مشروعه الصغير “حواوشي أم بيبو” قبل أن تتغير حياته بعد القبض على أمه بسبب وصولات الأمانة التي كانت قد وقعتها على نفسها لتوفير التمويل الخاص بمشروعه و بعدها اكتشف أن والده، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، يعيش في الصعيد، لينطلق في رحلة للبحث عنه ويكتشف هناك إخواته للمرة الأولى.

بينما يحاول في الوقت نفسه إنقاذ والدته من السجن بعد أزمة الشيكات التي وقّعتها من أجل مشروعه.

ويمثل المسلسل التعاون الأول بين كزبرة والمخرج والمؤلف تامر محسن، الذي كتب العمل وشارك في إنتاجه،

بينما يتولى إخراجه أحمد شفيق،

العمل من إنتاج محمد السعدي إلى جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب كزبرة كل من سيد رجب، وليد فواز، زينة منصور، إسلام إبراهيم، محسن منصور، هالة صدقي، ونورين أبو سعدة.