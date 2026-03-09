أحمد عصام يقاوم النصب للمرة الأولى في فخر الدنيا

في مشهد كوميدي لكن يحمل معنى كبير، يقاوم عمرو (أحمد عصام السيد) إغراء النصب لأول مرة وذلك في أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل فخر الدلتا الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصتي WATCH It وYango Play.

بينما يجلس عمرو على السطح في سلام، يدخل عليه رجل في ملابس رجل خليجي باحثًا عنه، ويخبره أنه قضى عمره كله يجمع الأموال ويريد الآن أن يستثمر هذه الأموال في مشروع كبير مع عمرو، وهو ما يصدم الأخير ويفهم أنه إما أمام خدعة ومقلب كبير من أصدقائه، أو أن هناك من خدع هذا الرجل ليُنصب عليه.

ويحاول عمرو فهم الأمر منه أكثر، وعندما يجد أن الرجل يظن حقًا أن عمرو مستثمر من نوع ما، تظهر أمامه فرصة لا تعوُض للنصب عليه، لكنه يقاوم أفكاره ويرفض تمامًا الرجوع لهذا الفخ مرة أخرى، ويخبر الرجل أنه لن يتمكن من القيام بذلك ويًصر على رفضه.

وفي لحظة فكاهية ينكشف فيها الرجل أمام عمرو، يصر الأخير على فِهم ما يحدث، فيعترف الرجل أنه مصري من المنوفية وأنه تغرّب سنين طويلة وجمع هذه الأموال ويريد الاستقرار في بلده والاستثمار في مشروع، وقد أدلّته الناس على عمرو من أجل ذلك، فيدرك عمرو أنهم يخدعون الرجل فيخبره أنه نصّاب ولا يجب أن يثق به، في تطور ملحوظ للشخصية.

لكن للمفارقة الكوميدية يُصر الرجل على الوثوق بعمرو بل ويطارده على السطح ليأخذ أمواله في اختبار لطيف لمبادئ عمرو وللوعد الذي قطعه لنفسه ولأصدقائه، ويصمد الوعد وعمرو، وندرك أننا أمام شخصية عمرو الحقيقية.

فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.