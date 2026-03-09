البحرين تعلن إصابة مواطنين وتضرر منازل جراء هجوم بمسيّرات إيرانية في سترة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في وقت متأخر من مساء الأحد، إصابة عدد من المواطنين، بينهم حالة وصفت بالبليغة، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل في منطقة سترة، وذلك إثر هجوم بطائرات مسيرة إيرانية استهدف المنطقة.

أكد الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، أن ما تعرضت له بلاده والدول العربية من اعتداءات إيرانية غير مسبوقة، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة.

وقال حمد بن عيسى، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي: نثمن جهود قواتنا العسكرية والأمنية التي تحافظ على سلامة الوطن، مؤكدا أنه من حسن حظنا حصولنا على الدعم عبر التضامن الخليجي.

وتابع ملك البحرين: تلقينا اتصالات من أنحاء العالم تؤكد تضامنها مع بلادنا.