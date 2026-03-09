قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا
بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين
دعاء الصباح 19 رمضان مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية
200 مليون استرليني.. تحقيق يكشف ممتلكات المرشد الإيراني الجديد في لندن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها

القسم الخارجي

جددت وزارة الخارجية السعودية، فجر الاثنين، إدانتها الشديدة للهجمات التي تشنها إيران ضد دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والإسلامية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات “مرفوضة بالكامل ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف”.

وقالت الوزارة في بيان إن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى ردع أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضيها.

وأضاف البيان أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك المطارات والمرافق النفطية، يعكس إصراراً على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمثل انتهاكاً واضحاً للمواثيق والقوانين الدولية.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التي أكد فيها عدم وجود نية للاعتداء على دول الجوار، شددت الرياض على أن ما يجري على الأرض يتناقض مع تلك التصريحات، مشيرة إلى استمرار الهجمات الإيرانية رغم تلك الدعوات.

كما رفضت السعودية ما وصفته بـ"المزاعم غير الصحيحة" بشأن انطلاق مقاتلات أو طائرات تزود بالوقود من أراضيها للمشاركة في الحرب، موضحة أن الطائرات التي تحلق في الأجواء تقوم بمهام دفاعية لحماية أجواء المملكة ودول مجلس التعاون من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وحذرت المملكة من أن استمرار الاعتداءات الإيرانية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، وقد يترك آثاراً خطيرة على العلاقات في الحاضر والمستقبل، مؤكدة أن ما تقوم به طهران لا يعكس حرصاً على تجنب توسيع دائرة المواجهة، التي قد تكون إيران “الخاسر الأكبر” فيها.

وفي السياق ذاته، شدد مجلس الوزراء السعودي على أن المملكة ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها وسكانها. وخلال جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد المجلس تضامن السعودية الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهجمات إيرانية، واستعدادها لتسخير إمكاناتها لمساندتها في مواجهة هذه الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وزارة الخارجية السعودية إيران دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان استمرار الهجمات الإيرانية مجلس الوزراء السعودي السعودية

