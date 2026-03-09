في جولة ميدانية .. محافظ الغربية يحضر مراحل إنتاج الخبز | صور

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة تفقدية داخل مجمع مخابز وحدة الصيانة والتدريب التابعة لديوان عام المحافظة، للاطمئنان على انتظام العمل وجودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن تقديم رغيف خبز جيد يليق بالمواطن.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل داخل المخبز ميدانيًا، حيث تفقد مراحل إنتاج الخبز بدءًا من تجهيز العجين وعمليات العجن والتخمير، واطمأن على جودة العجينة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، ثم استكمل متابعة مراحل التقطيع والتشكيل حتى خروج الأرغفة من خطوط الإنتاج في صورتها النهائية، كما حرص على مراجعة وزن الرغيف والتأكد من الالتزام بالوزن المقرر، في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها المحافظة لضمان تقديم رغيف خبز بالمواصفات المطلوبة ووصول حق المواطن كاملًا دون أي نقص أو تلاعب.

واستمع محافظ الغربية خلال جولته إلى شرح تفصيلي حول الطاقة الإنتاجية للمخبز، حيث يضم المجمع ثلاث خطوط إنتاج تعمل على مدار اليوم لإنتاج 10,560 رغيف خبز يوميًا، بإجمالي 316,800 رغيف شهريًا، بما يسهم في تغطية احتياجات منطقة الجلاء وعدد من القرى والمناطق المجاورة لها.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين المترددين على المخبز مستفسرًا عن جودة الخبز ورضاهم عن الخدمة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كاملًا براحة المواطن، وأن أي ملاحظات تُتخذ على الفور إجراءات عملية لمعالجتها وتحسين مستوى الخدمة، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الخبز باعتبارها من أهم الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين، وأن المحافظة تتابع يوميًا جودة الإنتاج داخل المخابز لضمان الالتزام بالمعايير وعدم المساس بحقوق المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن خدمة المواطن والحفاظ على حقه الكامل هما المعيار الأول لكل جهود المحافظة، مؤكدًا أن رغيف الخبز خط أحمر لأنه يمس حياة كل أسرة، وأنه يولي متابعة دقيقة لكل مراحل الإنتاج ووزن الرغيف بنفسه، لضمان وصول الرغيف إلى المواطن بجودته الكاملة دون أي تقصير أو تلاعب.