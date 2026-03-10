قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 19 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة العشرين من رمضان بتلاوات ندية
برلماني: رسائل الرئيس في يوم الشهيد تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وصلابة مؤسساتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026: اطلب نصيحة سريعة

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 10 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

تحدث مع صديق للتحقق من فكرتك. الممارسة القصيرة وتدوين الملاحظات المختصرة سيجعلانها أقوى. حافظ على ذهنك متفائلاً وخطواتك هادئة، واستمتع بالتعلم اليوم.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

عبّر عن مشاعرك لشخص عزيز عليك بعبارات بسيطة وصادقة، إذا كنت مرتبطًا، شاركه نكتة خفيفة أو قصة قصيرة لتُدخل السرور على قلبه؛ فالمرح البسيط يُقرّب القلوب، أما إذا كنت أعزبًا، فتحدث بلطف عند لقاء أشخاص جدد وأظهر اهتمامًا حقيقيًا. استمع بقدر ما تتحدث.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

تجنب نقل ضغوط العمل إلى المنزل، واقضِ وقتًا أطول مع عائلتك من الأفضل تجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية اليوم.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

إذا شعرتَ بالازدحام في الاجتماع، فتحدث بهدوء ووضوح اطلب نصيحة سريعة من زميل مُتعاون لتوفير الوقت أنجز عملاً صغيراً لتشعر بالفخر. تفكيرك المُبدع سيفتح لك آفاقاً جديدة إذا حافظت على ثباتك ولطفك، وواصلت التعلّم.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

تُفيد القرارات المالية من خلال تدوين الملاحظات بوضوح وإجراء فحوصات صغيرة دوّن أين يذهب مالك اليوم، وتوقف قبل أي عملية شراء متسرعة. ادخار مبلغ صغير يُضاف إلى صندوقك كل أسبوع يُصبح أمانًا ماليًا. 

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء عاطفياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ترشيحاتنا

سمارت #5

تعرف على سمارت 5 الكهربائية الجديدة ونسختها الـ BRABUS

آبل

آبل تستعد لموجة جديدة من منتجات Ultra فائقة الفخامة

سيارة BYD سيل تحترق بالكامل

سبب عرض شائع .. سيارة BYD سيل تحترق بالكامل

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد