الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 19 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة العشرين من رمضان بتلاوات ندية
برلماني: رسائل الرئيس في يوم الشهيد تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وصلابة مؤسساتها
مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026: خطط لنشاط هادئ

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

ركّز على التواصل الواضح، والمهام الصغيرة، والروتينات البسيطة. سيُقدّر أهلك وأصدقاؤك دفئك ضع خططًا عملية، لكن اترك مجالًا للمفاجآت، توخَّ الحذر في قراراتك المالية. 

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

عبّر عن أفكارك بوضوح واستمع بصبر. أعمال اللطف الصغيرة تبني الثقة. إذا كنت أعزبًا، أظهر شخصيتك الحقيقية في الأجواء الودية؛ فالمحادثة الهادئة قد تقود إلى علاقة حقيقية. إذا كنت مرتبطًا، خطط لنشاط هادئ يُقربكما.  

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 ابدأ بحركات خفيفة كالمشي أو التمدد لتنشيط المفاصل وتصفية الذهن، اشرب كمية كافية من الماء واسترح عندما تشعر بالتعب، انتبه لوضعية جسمك أثناء العمل وخذ فترات راحة قصيرة من الشاشات. التنفس العميق البسيط يُخفف التوتر. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد يعمل بعض الفنيين، والأكاديميين، والقضاة، وموظفي الاستقبال، والمصرفيين ساعات إضافية. تعامل مع العملاء بمسؤولية أكبر، وتأكد من تحقيق أهدافك كن حكيمًا في الاجتماعات، عليك إعداد عروض تقديمية جذابة لإقناع العملاء والشركاء. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

 الجهد المتواصل أهم من الخطوات الكبيرة، ركّز على مهمة واحدة في كل مرة وأكمل ما تبدأه. سيلاحظ زملاؤك هدوءك؛ قدّم المساعدة عند طلبها. تجنّب الطرق المختصرة المحفوفة بالمخاطر.

