لقاء عربي - عربي لبحث تطورات الحرب بالمنطقة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية

التقى السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 9 مارس 2026، مع السفير الحسين الديه، المندوب الدائم لـ الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجامعة وسفيرها في القاهرة.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، وانعكاساتها الخطيرة على الأمن والسلام الإقليمي، إلى جانب ارتباط تلك التطورات بالقضية الفلسطينية، واستغلال إسرائيل لانشغال المجتمع الدولي بهذه الحرب في تصعيد اعتداءاتها على أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة.

وبحث الجانبان عددًا من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التنسيق والتشاور العربي إزاء القضايا المصيرية للأمة.

وأكد الطرفان أهمية استمرار وتعزيز التعاون الوثيق بين مندوبية الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما يدعم الجهود العربية المشتركة في متابعة تطورات القضية الفلسطينية.