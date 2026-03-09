قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد تجسيد المريض النفسي في “النص التاني”.. ضوابط الإيداع بالمصحات النفسية

حسن رضوان

أعاد مسلسل «النص التاني» فتح النقاش حول كيفية التعامل مع المرضى النفسيين، وذلك بعد تجسيد الفنان حمزة العيلي لشخصية «درويش»، التي سلطت الضوء على معاناة المريض النفسي والجدل المرتبط بإدخاله المصحات للعلاج. 

وفي هذا السياق، يضع القانون المصري ضوابط واضحة لحماية المرضى النفسيين ومنع إساءة استخدام إجراءات الإيداع بالمستشفيات المتخصصة.

وينظم قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إجراءات إدخال المرضى إلى منشآت الصحة النفسية، حيث يؤكد أن إدخال أي شخص للعلاج الإلزامي لا يتم إلا وفق شروط وضوابط دقيقة، وبموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.

وتنص المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية إلا إذا تبين للطبيب النفسي المختص وجود مرض نفسي شديد يستدعي العلاج داخل المنشأة، وذلك في حالتين رئيسيتين:
الأولى، وجود احتمال تدهور شديد ووشيك في الحالة المرضية للمريض.
والثانية، إذا كانت أعراض المرض تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين.

كما يشترط القانون في هاتين الحالتين أن يكون المريض رافضًا للعلاج داخل المنشأة، مع إلزام الجهات المعنية بإبلاغ أسرة المريض ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية المختص والمجلس القومي للصحة النفسية بقرار الإدخال خلال 24 ساعة، مرفقًا بتقرير طبي يوضح تقييم الحالة الصحية.

أما المادة 14 من القانون، فتتيح في حالات الضرورة لطبيب غير متخصص في الطب النفسي داخل منشآت الصحة النفسية إدخال المريض دون إرادته لتقييم حالته لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك بناءً على طلب كتابي من جهات محددة، من بينها أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أو أحد ضباط الشرطة، أو الأخصائي الاجتماعي، أو مفتش الصحة، أو قنصل الدولة في حالة المرضى الأجانب، أو طبيب نفسي متخصص لا يعمل بالمنشأة.

ويشترط القانون عرض الأمر على النيابة العامة خلال 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم، كما يجيز للطبيب النفسي المسؤول إلغاء قرار الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة إذا انتفت مبرراته، مع إخطار الجهات المعنية وأهل المريض بذلك.

أحداث مسلسل “النص التاني”

وتدور أحداث مسلسل «النص 2» حول عودة شخصية عبد العزيز النص التي يقدمها الفنان أحمد أمين، حيث يعيد تشكيل فريقه القديم لحماية ابنه، في إطار من المغامرات التي تمزج بين الكوميديا والدراما التاريخية، مع انخراطه في ألعاب جاسوسية مزدوجة لصالح مصر في فترة تسبق الحرب العالمية الثانية..

المرضى النفسيين النص التاني معاناة المريض النفسي رعاية المريض النفسي

