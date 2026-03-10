متطوعة بصندوق الإدمان تشارك في منتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات

شاركت متطوعة بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات المنعقد على هامش فعاليات اجتماعات الدورة الـ 69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا والتى تنعقد فى الفترة من 9 مارس حتى 13 مارس 2026.

حصلت "جودى محمد - 17 عاما"، المتطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ أكثر من عام، على برامج تدريبية من الصندوق وتم تأهيلها للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية للحماية من الإدمان في المدارس والجامعات وتنفيذ برامج الوقاية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " للتوعية بأضرار المخدرات تحت إشراف المتخصصين في الصندوق أيضا المشاركة في تنفيذ أكبر برنامج وقائي لرفع وعى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، وتم اختيارها من مكتب الامم المتحدة للمخدرات للمشاركة فى المنتدى.

اجتماعات الدورة الـ 69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يشارك فى فعاليات اجتماعات للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا والتى تنعقد فى الفترة من 9 إلى 13 مارس 2026 ،بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم حيث يترأس الدكتور عمرو عثمان وفد الصندوق وبحضور السفير "محمد نصر" سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، واللواء مفيد فوزى مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات وكرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبحضور 2000 مشارك وأكثر من 110 متحدث رسمى ممثلين عن الدول المشاركة وعدد من وزراء الدول المعنيين بملف مكافحة المخدرات وسفراء من الدول المختلقة .

وتأتي مشاركة وفد الصندوق برئاسة الدكتور عمرو عثمان لتعكس التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مكافحة تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية وهي الجهود التي عكستها الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان تحت رعاية الرئيس السيسي، وجاري تنفيذها من منظور عالمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

كما تمثل امتدادًا للدور المصري الرائد على مستوى الإقليم في هذا المجال ،حيث شهد عام 2025 قيام صندوق مكافحة الإدمان بجمهورية مصر العربية ، بتطوير الخطة العربية في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، كما اعتمدت جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزا عربيا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى الدول العربية.

لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق "بيوت التطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطى المخدرات حيث يمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم فضلا عن حملة الماجستير والدكتوراة ، كما تمثل الفتاة 64% من المتطوعين .

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات ،وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان ، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.

كما يتم العمل على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، بجانب العمل على زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعي بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن "16023" كما يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، ويتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق بجانب تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات بهدف رفع الوعي لدى الفئات المختلفة بخطورة الإدمان.