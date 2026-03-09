قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
نجم الأهلي: أفضل خوض مجال التدريب بعد الاعتزال
كارثة إنسانية في بيروت.. نساء يلدن في الشوارع هربا من القصف الإسرائيلي
لوقف التصعيد.. جوزيف عون يقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء باردة صباحا وليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في محيط الجليل الأعلى تحسبا لتسلل مسيرة

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار
القسم الخارجي

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى تحسبا لتسلل مسيرة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن شن هجمات واسعة ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة في إطار الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، بشن عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد إيران.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، استهداف 5 قواعد أمريكية استراتيجية في الشرق الأوسط، وقواعد عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وحيفا، في إطار الموجة الـ31 من عملية الوعد الصادق 4.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان "أطلق مقاتلو الحرس الثوري الإسلامي صواريخ قادر وخرمشهر وخيبر شكان، مستهدفين 5 قواعد أمريكية استراتيجية في المنطقة، ولا سيما الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقواعد العسكرية للكيان الصهيوني في منطقتي تل أبيب وحيفا، بضربات قوية".

دوت صافرات الإنذار مستوطنة كريات شمونة الجليل الأعلى تسلل مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة سلمى

معنى النبي الأمي؟.. طفلة تسأل وإمام مسجد السيدة زينب يرد

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى وصف سيدنا داود بـ ذا الأيد في القرآن

سؤال الطفل محمد

مين الأفضل عند الله؟.. مدرس الدين أم الكيمياء؟ إمام السيدة زينب يرد

بالصور

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد