صافرات الإنذار تدوي في محيط الجليل الأعلى تحسبا لتسلل مسيرة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى تحسبا لتسلل مسيرة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن شن هجمات واسعة ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة في إطار الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، بشن عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد إيران.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، استهداف 5 قواعد أمريكية استراتيجية في الشرق الأوسط، وقواعد عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وحيفا، في إطار الموجة الـ31 من عملية الوعد الصادق 4.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان "أطلق مقاتلو الحرس الثوري الإسلامي صواريخ قادر وخرمشهر وخيبر شكان، مستهدفين 5 قواعد أمريكية استراتيجية في المنطقة، ولا سيما الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقواعد العسكرية للكيان الصهيوني في منطقتي تل أبيب وحيفا، بضربات قوية".