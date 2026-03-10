بطريقة المحلات.. طريقة بسكويت النشادر

بسكويت النشادر من أشهر حلويات العيد في البيوت المصرية، ويتميز بطعمه الهش ورائحته المميزة التي تملأ البيت أثناء الخبز.

المكونات

1 كيلو دقيق

500 جرام سمن أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة

2 كوب سكر بودرة

4 بيضات

1 ملعقة كبيرة نشادر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب لبن

رشة ملح

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يُخفق السمن مع السكر البودرة جيداً حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم تضاف الفانيليا.

تُذاب النشادر في اللبن وتُضاف إلى الخليط.

يخلط الدقيق مع رشة الملح ثم يضاف تدريجياً حتى تتكون عجينة طرية متماسكة.

توضع العجينة في ماكينة البسكويت أو كيس حلواني وتُشكل حسب الرغبة على صاج مدهون قليلاً بالزبدة.

يُخبز البسكويت في فرن مُسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يأخذ لوناً ذهبياً خفيفاً.

يترك ليبرد تماماً ثم يُحفظ في علبة محكمة الغلق.