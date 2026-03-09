محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاتي العشاء والتراويح بمسجد نويبع

أدى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، صلاتي العشاء والتراويح بمدينة نويبع، وذلك بحضور الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع.

وألقى الشيخ السيد غيط كلمة رحّب خلالها بمحافظ جنوب سيناء في أول صلاة عشاء وتراويح يؤديها بالمدينة، وسط حضور عدد من مشايخ وعواقل البدو بمدينة نويبع. وتحدث عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وعظمة ليلة القدر، وفضل خواتيم الشهر الكريم، وما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة وفرص للتقرب إلى الله.

وجاء ذلك ضمن جولة المحافظ المسائية بمدينة نويبع لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، في إطار الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

ويقوم المحافظ بجولة تفقدية بعدد من مدن خليج العقبة، استهلها بزيارة مدينتي دهب وطابا، ويختتمها مساء اليوم بزيارة مدينة نويبع، حيث يشهد ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب المدينة، في إطار دعم الأنشطة والرياضية وتعزيز التواصل مع المواطنين.