قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 19 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة العشرين من رمضان بتلاوات ندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوه بعنوان"الهوية المصرية ومواجهة التحديات الراهنة" لمركز إعلام الغربية

ندوه مركز اعلام الغربية
ندوه مركز اعلام الغربية

نظمت إدارة إعلام الغربية اليوم ندوة إعلامية بعنوان " الهوية المصرية ومواجهة التحديات الراهنة "حاضر فيها الدكتور حسام بندق - رئيس قسم التخطيط بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ .
كما أدار اللقاء محمود السمرى ونهى العشماوي - الإعلاميان بإدارة إعلام الغربية بمقر قاعة المؤتمرات بالكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى.

دعم التبادل التجاري 

وجاء ذلك فى إطار جهود الهيئة العامة للإستعلامات لتعزيز الوعى الوطنى والإنتماء لدى مختلف فئات المجتمع وبناءاً على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

بدأت العشماوي اللقاء بأن تعاقب الحضارات المختلفة على الدولة المصرية عبر آلاف السنين بالإضافة إلى تأثرها ببعض الثقافات الغربية أثناء الإحتلال أدى إلى خلق مزيج حضارى فريد يعمل كحاجز وطنى قوى أمام أى هجوم أو محاولات تفتيت.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح بندق أن الهوية المصرية هى مجموعة السمات والقيم والخصائص المشتركة التى تجمع أفراد الشعب الواحد داخل الدولة مثل اللغة والثقافة والعادات والتقاليد والقيم وغيرها.

وأضاف أن مثل هذه السمات المشتركة تخلق لدى أفراد المجتمع إحساس بالانتماء للوطن والإعتزاز به والحرص على الحفاظ على ثقافته ومصالحه والمشاركة فى بناءه وتقدمه.

توعية وتثقيف 

وفى سياق متصل أشار بندق إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات منها السياسى والثقافى وأيضاً الأمنى، وهذه التحديات تمثل ضغطاً يتطلب الحفاظ على الإستقرار والأمن وحماية الحدود تماشياً مع خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الوعى المجتمعي. لذلك فإن الدولة تواجه معارك مصيرية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسساتها لبناء مواطن واعى معتز بنفسه ووطنه قادر على مواجهة جميع التحديات الراهنة والمستقبلية.

دعم الانتماء الوطني 

واختتم السمرى اللقاء بأن الإصطفاف خلف القيادة السياسية هو واجب وطنى لتوحيد الجهود وتحقيق التنمية ودعم إستقرار الدولة وحماية مصالحها الوطنية.
حضر اللقاء لفيف من طلبة وطالبات الكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى وأشرف عليه محمد عبده - مدير إدارة إعلام الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات مركز اعلام الغربية دعم الهوية المصرية تبادل الخبرات والتجارب الحياتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ترشيحاتنا

مسعود بزشكيان- الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني يحدد شروط طهران لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط

الرئيس الإيطالي يدعو "المجلس الأعلى للدفاع" للانعقاد الجمعة لتقييم تداعيات الأزمة بالشرق الأوسط

الرئيس الإيطالي يدعو "المجلس الأعلى للدفاع" للانعقاد الجمعة لتقييم تداعيات الأزمة بالشرق الأوسط

الأردن: نفذنا تعديلات أسهمت في تعزيز العدالة التشريعية للمرأة والمساواة أمام القانون

الأردن: نفذنا تعديلات أسهمت في تعزيز العدالة التشريعية للمرأة والمساواة أمام القانون

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد