ندوه بعنوان"الهوية المصرية ومواجهة التحديات الراهنة" لمركز إعلام الغربية

نظمت إدارة إعلام الغربية اليوم ندوة إعلامية بعنوان " الهوية المصرية ومواجهة التحديات الراهنة "حاضر فيها الدكتور حسام بندق - رئيس قسم التخطيط بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ .

كما أدار اللقاء محمود السمرى ونهى العشماوي - الإعلاميان بإدارة إعلام الغربية بمقر قاعة المؤتمرات بالكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى.

دعم التبادل التجاري

وجاء ذلك فى إطار جهود الهيئة العامة للإستعلامات لتعزيز الوعى الوطنى والإنتماء لدى مختلف فئات المجتمع وبناءاً على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

بدأت العشماوي اللقاء بأن تعاقب الحضارات المختلفة على الدولة المصرية عبر آلاف السنين بالإضافة إلى تأثرها ببعض الثقافات الغربية أثناء الإحتلال أدى إلى خلق مزيج حضارى فريد يعمل كحاجز وطنى قوى أمام أى هجوم أو محاولات تفتيت.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح بندق أن الهوية المصرية هى مجموعة السمات والقيم والخصائص المشتركة التى تجمع أفراد الشعب الواحد داخل الدولة مثل اللغة والثقافة والعادات والتقاليد والقيم وغيرها.

وأضاف أن مثل هذه السمات المشتركة تخلق لدى أفراد المجتمع إحساس بالانتماء للوطن والإعتزاز به والحرص على الحفاظ على ثقافته ومصالحه والمشاركة فى بناءه وتقدمه.

توعية وتثقيف

وفى سياق متصل أشار بندق إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات منها السياسى والثقافى وأيضاً الأمنى، وهذه التحديات تمثل ضغطاً يتطلب الحفاظ على الإستقرار والأمن وحماية الحدود تماشياً مع خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الوعى المجتمعي. لذلك فإن الدولة تواجه معارك مصيرية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسساتها لبناء مواطن واعى معتز بنفسه ووطنه قادر على مواجهة جميع التحديات الراهنة والمستقبلية.

دعم الانتماء الوطني

واختتم السمرى اللقاء بأن الإصطفاف خلف القيادة السياسية هو واجب وطنى لتوحيد الجهود وتحقيق التنمية ودعم إستقرار الدولة وحماية مصالحها الوطنية.

حضر اللقاء لفيف من طلبة وطالبات الكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى وأشرف عليه محمد عبده - مدير إدارة إعلام الغربية.