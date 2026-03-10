قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 خرافات حول رولمان بلي كاوتش السيارة.. إليك حقيقتها

رولمان بلي
رولمان بلي
عزة عاطف

تعد "رولمان بلي" العجلات من الأجزاء الحيوية والمظلومة في هندسة السيارات؛ فهي تلك الحلقات المعدنية البسيطة التي تدعم وزناً يصل إلى عدة أطنان بينما تسمح للعجلات بالدوران بسرعات عالية. 

يتكون رولمان بلي العجلة من مجموعة كرات فولاذية أو أسطوانات محتجزة داخل حلقة معدنية تسمى "القميص" أو (Race) ، ويثبت داخل سرة العجلات ليدور حول المحور بحرية.

إليك 5 خرافات شائعة حول رولمان بلي العجلات وحقيقتها التقنية:

1. الخرافة: رولمان بلي العجلة يدوم للأبد ولا يحتاج للصيانة

الحقيقة: رغم تصميمها للتحمل الشديد، إلا أنها تتعرض للإجهاد الناتج عن “الحمل الشعاعي” بسبب وزن السيارة، و"الحمل المحوري" الناتج عن قوى الانعطاف عند السرعات العالية. الإهمال في فحصها أو تشحيمها قد يؤدي لتآكلها وتلفها المفاجئ.

2. الخرافة: صوت الضجيج يعني دائمًا تلف الإطارات

الحقيقة: في كثير من الأحيان، يُخلط بين صوت "الونة" أو الضجيج الصادر من الإطارات المتآكلة وبين رولمان بلي العجلة التالف. 

إذا تغير صوت الضجيج عند الانعطاف يمينًا أو يسارًا، فهذا مؤشر قوي على أن المشكلة في رولمان البلي وليس في الكاوتش نفسه.

3. الخرافة: يجب دائمًا استبدال رولمان البلي في أزواج

الحقيقة: على عكس المساعدين أو أقمشة الفرامل، لا يشترط استبدال رولمان بلي العجلات في أزواج (يمين ويسار معًا). 

إذا تلف جانب واحد بسبب حفرة أو صدمة معينة، يمكنك استبداله وحده، طالما أن الجانب الآخر يعمل بكفاءة ولا يصدر أصواتًا.

4. الخرافة: يمكنك الاستمرار في القيادة برولمان بلي تالف لفترة طويلة

الحقيقة: القيادة برولمان بلي تالف مخاطرة كبيرة؛ فهي لا تسبب ضجيجاً فحسب، بل قد تؤدي في حالات التلف الشديد إلى "قفش" العجلة أو حتى انفصالها عن السيارة تماماً أثناء القيادة، مما يهدد السلامة بشكل مباشر.

5. الخرافة: جميع أنواع رولمان بلي العجلات قابلة للتشحيم يدويًا

الحقيقة: السيارات الحديثة تعتمد غالباً على “وحدات سرة مغلقة” حيث يأتي رولمان البلي مشحمًا ومغلقًا من المصنع ولا يمكن صيانته أو إعادة تشحيمه. 

في هذه الحالة، عند ظهور علامات التلف، يجب استبدال الوحدة بالكامل نهائيًا.

