التابعة لحزب الله .. جيش الاحتلال يقصف ممتلكات جمعية القرض الحسن
ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم
جيش الاحتلال يستهدف المختبرات النووية في طهران
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات فائقة وسعر مذهل.. ريدمي تطلق هاتف Redmi K90 Ultra

لمياء الياسين

تعمل شركة شاومي على هاتف آخر عالي الأداء تحت علامة ريدمي التجارية. تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف ريدمي K90 ألترا القادم قد يأتي مزودًا بعدد من الميزات المصممة خصيصًا لعشاق ألعاب الهواتف المحمولة.


مووفقا للتسريبات من Digital Chat Station، الذي شارك تفاصيل عديدة حول هاتف Redmi K90 Ultra على منصة Weibo. إذا كانت التسريبات دقيقة، فقد يُنافس الجهاز هواتف الألعاب مثل RedMagic 11 Pro ، على الأقل من حيث المواصفات التقنية.
من بين التفاصيل الأكثر إثارة للاهتمام التي ذُكرت وجود مروحة تبريد نشطة داخل الهاتف. الفكرة بسيطة للغاية: تحسين تبديد الحرارة قدر الإمكان حتى لا ينخفض ​​الأداء بسرعة كبيرة أثناء جلسات الألعاب المكثفة

ميزات  هاتف ريدمي K90

بالحديث عن الأداء، تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9500. قد لا يتفوق على أحدث معالجات Snapdragon في جميع اختبارات الألعاب، لكن من المتوقع أن يقدم أداءً قويًا بشكل عام. وفقًا للتسريبات، يمكن للهاتف رفع معدل الإطارات إلى 165 إطارًا في الثانية في بعض الألعاب. كما ذُكر وجود شريحة رسومات منفصلة، ​​قد تُساهم في استقرار معدل الإطارات وتحسين جودة العرض.

قد تكون سعة البطارية ميزة بارزة أخرى. تشير التفاصيل الأولية إلى أن الهاتف قد يحتوي على بطارية بسعة أكبر من 8000 مللي أمبير، حيث تشير بعض التقارير إلى أنها أقرب إلى 8500 مللي أمبير . ستكون هذه السعة كبيرة بشكل غير معتاد حتى بالنسبة لجهاز مصمم للألعاب التنافسية.
كما تم ذكر بعض الميزات الأخرى، بما في ذلك مكبرات صوت مزدوجة متناظرة مضبوطة خصيصًا، ومحرك اهتزاز أكبر للحصول على ردود فعل لمسية أقوى، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.

لم يصدر أي تصريح رسمي من شركة شاومي حتى الآن. ولكن بناءً على توقيت التسريبات الأخيرة، من المتوقع أن يُطرح هاتف Redmi K90 Ultra في الصين في أبريل 2026 تقريبًا. وإذا حدث ذلك، فقد يُقدم الهاتف مواصفاتٍ تُناسب الألعاب بسعرٍ يُقارب أسعار الهواتف الرائدة.

هاتف ألعاب شركة شاومي هاتف ريدمي K90 هاتف ريدمي K90 ألترا ألعاب الهواتف المحمولة هواتف الألعاب

المزيد

