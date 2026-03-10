قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لتجنب العقوبة.. شروط التصالح بعد إعلان الحكومة استعدادها لإنهاء الأزمة

مخالفات البناء
مخالفات البناء
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتقنين الأوضاع، بما يتيح للمواطنين تسوية مخالفاتهم وفق إطار قانوني واضح، مع وضع مهلة زمنية محددة للتقدم بطلبات التصالح وسداد الرسوم المقررة.

ونص القانون على أنه يشترط تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة التصالح، فيما تتولى اللائحة التنفيذية تحديد باقي الإجراءات والتفاصيل المنظمة لذلك.

كما أجاز القانون مد فترة التقدم بطلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك في إطار منح المواطنين فرصة كافية لتقنين أوضاعهم وتسوية المخالفات البنائية القائمة.

شهادة تثبت تقديم الطلب

وبمجرد تقديم طلب التصالح، تمنح الجهة الإدارية المختصة صاحب الطلب شهادة رسمية تفيد تقدمه بطلب التصالح، وهو ما يترتب عليه وقف أي دعاوى أو إجراءات قضائية متعلقة بالمخالفة محل الطلب لحين البت فيه بشكل نهائي.

ووفقًا للقانون، تتولى اللجان المختصة فحص طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها، مع التأكد من التزام المباني محل المخالفة بالكود المصري لأسس التصميم وشروط الحماية من أخطار الحريق، قبل إصدار القرار النهائي بشأن قبول التصالح وتحديد المقابل المالي اللازم لتقنين الأوضاع.

حالات يحظر فيها التصالح

وفي المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، حيث نصت المادة الثالثة على حظر التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المخالفات البنائية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

وتشمل هذه الحالات الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، نظرًا لما تمثله من خطر على الأرواح والممتلكات، إلى جانب البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وكذلك الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

كما يحظر القانون التصالح في حالة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، والمعروفة بالجراجات، لما يمثله ذلك من تأثير مباشر على التنظيم العمراني والكثافة المرورية داخل المدن.

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة ومواجهة البناء المخالف، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وحماية المناطق ذات الطبيعة الخاصة أو الأهمية البيئية والتاريخية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أي مقترح لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء وذلك خلال اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

مخالفات البناء التصالح مع مخالفات البناء البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

مكروباص

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تعرف على التعريفة الجديدة بالمحافظات

مجتبي خامنئي

مستقبل القيادة في إيران.. هل يقود صعود مجتبى خامنئي إلى مرحلة تصعيد إقليمي جديد؟

جانب من الفيديو المتداول

تفاصيل ضبط شخصين تظاهرا بالجنون لإجبار السائقين على دفع أموال بالقليوبية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد