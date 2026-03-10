بايرن ميونخ يصطدم بطموح أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

يستضيف ملعب "نيو بالانس أرينا" مواجهة مرتقبة تجمع بين أتالانتا الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة مدركًا صعوبة المواجهة خارج أرضه، خاصة أن أتالانتا يتميز بأسلوب هجومي جريء ويعتمد على الضغط المستمر أمام جماهيره، وهو ما يمنح الفريق الإيطالي أفضلية نسبية في مثل هذه المباريات القارية.

ويسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في ملعب "أليانز أرينا".

في المقابل، يخوض الفريق البافاري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، ليؤكد جاهزيته الفنية وقوته الهجومية قبل خوض هذه القمة الأوروبية.

ومن المنتظر أن يغيب حارس المرمى مانويل نوير عن صفوف بايرن ميونخ في لقاء اليوم، بسبب إصابته بتمزق عضلي تعرض له خلال مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في منافسات الدوري الألماني

أما أتالانتا فيخوض المباراة بطموح تحقيق مفاجأة أمام العملاق الألماني، إذ يأمل في تعويض تذبذب نتائجه الأخيرة محليًا، والظهور بصورة قوية في البطولة القارية التي اعتاد خلالها تقديم مستويات مميزة.