زيادة أسعار الوقود.. جولات مكثفة على المواقف ومحطات التمويل بكفر الشيخ

شهدت مواقف السيارات ومحطات الوقود بكفر الشيخ، جولات تفقدية لرؤساء المراكز والمدن والمسؤولين لمتابعة تطبيق الزيادة الجديدة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكى، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة على مدار الساعة ومتابعة تطبيق التعريفة الجديدة بعد زياده تسعيرة الوقود

وفي سياق متصل، تفقد فتحي يوسف، رئيس مدينة سيدي سالم موقف سيارات سيدى سالم اليوم بمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود بمركز ومدينة سيدي سالم وتطبيق التعريفة الجديدة، وضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب فى أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفى للسيارات ومتابعة خطوط السير للسيارات، والمرور على محطات الوقود لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للبنزين والسولار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لكافة المحطات ومواقف السيارات من خلال لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة والالتزام بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين.

وشدد على متابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف، لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة والتأكيد بعدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف دون الاستيكر موضح به التعريفة منعًا لاستغلال المواطنين.