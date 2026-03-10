الهلال يعلن جاهزية لاعبه قبل لقاء الفتح فى الدورى السعودي

أعلن نادى الهلال جاهزية لاعبه قبل لقاء الفريق المقبل أمام الفتح، فى الدورى السعودى.

وكشف نادى الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى «إكس» مشاركة حسان تمبكتى فى الجزء الأول من الحصة التدريبية قبل أن يواصل برنامجه التأهيلى.

وكان قد أجرى اللاعب حمد اليامى جلسة علاجية فى العيادة بمقر النادى. ويحتل الهلال المركز الثالث فى جدول ترتيب دورى روشن السعودى برصيد 61 نقطة، خلف كل من النصر المتصدر وأهلى جدة صاحب المركز الثانى، فيما يتواجد فريق الفتح فى المركز الحادى عشر برصيد 28 نقطة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القد بنادى الهلال لمواجهة نظيرة الفتح ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدورى السعودى للمحترفين.

ويلتقى الفريقين يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس على أرضية ملعب الفتح.