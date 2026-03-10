جولات مفاجئة لمحافظ جنوب سيناء على محطات الوقود لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من محطات الوقود بالمحافظة، مع بدء تنفيذ التعريفة الجديدة لأسعار المواد البترولية اعتبارًا من فجر اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ؛ وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المعلنة، وعدم السماح بأي تلاعب في الأسعار أو استغلال للمواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها.

ووجّه المحافظ مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من توافر المواد البترولية بالكميات الكافية، وعدم وجود أي محاولات للاحتكار أو حجب السلع.

كما شدد على أهمية إعلان الأسعار الجديدة بشكل واضح داخل جميع المحطات، وتيسير حركة المواطنين، وضمان انتظام عمليات التموين دون تكدسات، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تتابع الموقف أولًا بأول لضمان استقرار الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق

