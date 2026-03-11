برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 11 مارس: البحث عن عروض أفضل

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 11 مارس 2026

تحلَّ بالتسامح والصبر في حياتك العاطفية لحلّ الأزمة الحالية. ستواجه انتقادات في العمل، لكن تعلّم كيف تتجاوزها. بينما سيكون وضعك المالي جيدًا، عليك الاهتمام بصحتك اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد يغير العاملون في مجالات القانون والإعلام والإعلان والضيافة والمالية والتدريس وظائفهم بحثاً عن عروض أفضل يُعدّ النصف الثاني من اليوم مناسباً لحضور مقابلات العمل.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا

سيساهم نضجكما في حل المشاكل قبل تفاقمها. قد يكون شريكك رومانسيًا، ومن مسؤوليتك تلبية توقعاته عليك أيضًا الحرص على إبقاء العلاقة بعيدة عن تدخلات الأطراف الأخرى.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنب اتخاذ قرارات تتعلق بالمشاركة المالية المركزية، فقد يصبح دخلك غير منتظم وأقل من مستوى رضاك. اختر يومًا مناسبًا لحل نزاع عقاري مع أحد إخوتك، سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال من خلال المروجين.