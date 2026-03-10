سقوط 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية – السويس

أُصيب أربعة أشخاص، اليوم، في حادث تصادم وقع بين ثلاث سيارات على طريق الإسماعيلية – السويس في اتجاه السويس، وتحديدًا أمام منطقة فنارة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج اللازم.



وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بين سيارتين نصف نقل وسيارة ملاكي على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين بين مستقلي السيارات.

وعلى الفور، تم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الواقعة، قبل نقلهم إلى مستشفى فايد لاستكمال العلاج والرعاية الطبية.



كما انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم من الطريق، والعمل على إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، خاصة أن الطريق يُعد من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة بين محافظتي الإسماعيلية والسويس.



وتباشر الجهات المعنية حاليًا التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.