بعد الخسارة من طلائع الجيش.. توروب يوضح أسباب تراجع نتائج الأهلي

كشف ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، عن أسباب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المدرب خلال اجتماعه مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، أن هناك عدة عوامل أثرت على مستوى الفريق في المباريات الأخيرة.

وأشار توروب إلى أن أول هذه الأسباب يتمثل في الشكوى المتكررة من اللاعبين بشأن الحالة البدنية، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب خلال المباريات الماضية.

وأضاف أن السبب الثاني يعود إلى عدم خوض الفريق فترة إعداد كافية تحت قيادته منذ توليه المسؤولية، الأمر الذي أثر على الجاهزية الفنية والبدنية لبعض العناصر داخل الفريق.

كما أكد المدير الفني أن ضغط المباريات خلال الفترة الماضية كان عاملاً مؤثرًا أيضًا، في ظل تلاحم المنافسات المحلية والقارية، وهو ما أدى إلى حالة من الإجهاد لدى اللاعبين.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استعادة التوازن خلال الفترة المقبلة، والعمل على تصحيح الأخطاء من أجل العودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة المنافسة على البطولات.