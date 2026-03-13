قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان | حظك اليوم الجمعة 13 مارس 2026 .. قد تعاني من نقص في المال

برج الميزان
برج الميزان
نهى هجرس

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونرصد لكم توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 13 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 13 مارس 2026

عليك توخي الحذر الشديد عند التواصل مع الآخرين، فعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تأخير صرف مستحقاتك، عليك التحلي بمزيد من الصبر

توقعات برج الميزان مهنيا

 قد يتطلب منك الأمر بذل جهد إضافي في عملك، وقد يُطلب منك أيضاً السفر

توقعات برج الميزان عاطفيا 

قد تدخل في أحاديث غير ضرورية مع شريكك، من الضروري أن تتحلى بمزيد من الهدوء أثناء الحديث

توقعات برج الميزان ماليا

قد لا يكون اليوم مناسباً لتحقيق الرخاء المالي، قد تعاني من نقص في المال، أو قد تكون قدرتك على كسب المزيد محدودة

توقعات برج الميزان صحيا 

قد لا تكون صحتك جيدة، قد تكون عرضة لمشاكل متعلقة بالأعصاب

برج الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم برج الميزان برج الميزان ماليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

مسلسل أولاد الراعي

مسلسل أولاد الراعي الحلقة 23.. راغب يبحث عن والدته

اللون الأزرق

اللون الأزرق الحلقة 8.. أحمد رزق يحاول ترتيب عمله من جديد

بوستر مسلسل فرصة أخيرة

الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل فرصة أخيرة الأحد.. خاص

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد