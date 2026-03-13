أفكار مبتكرة لترتيب المنزل قبل العيد.. خطوات بسيطة لبيت منظم في وقت قصير

مع اقتراب عيد الفطر، تبدأ كثير من ربات البيوت في الاستعداد لاستقبال الضيوف وتجهيز المنزل، لكن ضيق الوقت وكثرة المهام قد يجعل ترتيب البيت مهمة مرهقة. لذلك ينصح خبراء التنظيم ببعض الأفكار المبتكرة التي تساعد على ترتيب المنزل بسرعة وبدون مجهود كبير.



تقسيم المنزل إلى مناطق صغيرة

بدلا من تنظيف البيت بالكامل مرة واحدة، يفضل تقسيمه إلى مناطق صغيرة مثل غرفة المعيشة أو المطبخ أو المدخل، وتخصيص وقت قصير لكل منطقة، ما يجعل المهمة أسهل وأسرع.



قاعدة الـ10 دقائق

يمكن تخصيص 10 دقائق فقط يوميا لترتيب مكان محدد في المنزل، مثل ترتيب الأدراج أو تنظيم الأرفف، ومع تكرار هذه الخطوة يوميا يصبح المنزل أكثر تنظيما قبل العيد.



استغلال السلال والصناديق

استخدام السلال أو الصناديق يساعد على جمع الألعاب أو الأغراض الصغيرة بسرعة، كما يمنح المنزل مظهرا مرتبا دون مجهود كبير.



تجديد ديكور بسيط

يمكن تغيير شكل المنزل قبل العيد بإضافة لمسات بسيطة مثل تغيير مفارش الطاولات أو وضع وسائد بألوان مبهجة في غرفة المعيشة.



تنظيم مدخل البيت

المدخل هو أول ما يراه الضيوف، لذلك يفضل وضع شماعة منظمة للأحذية والحقائب، مع إضافة نبات صغير أو معطر جو ليعطي انطباعا جميلا.



تعطير المنزل بطرق طبيعية

يمكن غلي قشر البرتقال مع القرفة في الماء لتعطير المنزل بطريقة طبيعية تدوم لفترة طويلة وتمنح البيت رائحة مميزة.