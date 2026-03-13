قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-3-2026 والقنوات الناقلة
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
10 إضاءات لتدبر القرآن في شهر القرآن.. تعرف عليها
متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم 13-3-2026
تستهدف 500 ألف طالب.. التعليم تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
ترامب: اعتقد أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه مصاب
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
البحرية الأمريكية: إصابات جراء حريق بحاملة الطائرات جيرالد فورد
ليلة مشتعلة في إسرائيل.. إصابة 50 شخصا بهجمات صاروخية قرب الناصرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أفكار مبتكرة لترتيب المنزل قبل العيد.. خطوات بسيطة لبيت منظم في وقت قصير

ريهام قدري

مع اقتراب عيد الفطر، تبدأ كثير من ربات البيوت في الاستعداد لاستقبال الضيوف وتجهيز المنزل، لكن ضيق الوقت وكثرة المهام قد يجعل ترتيب البيت مهمة مرهقة. لذلك ينصح خبراء التنظيم ببعض الأفكار المبتكرة التي تساعد على ترتيب المنزل بسرعة وبدون مجهود كبير.


تقسيم المنزل إلى مناطق صغيرة
بدلا من تنظيف البيت بالكامل مرة واحدة، يفضل تقسيمه إلى مناطق صغيرة مثل غرفة المعيشة أو المطبخ أو المدخل، وتخصيص وقت قصير لكل منطقة، ما يجعل المهمة أسهل وأسرع.


قاعدة الـ10 دقائق
يمكن تخصيص 10 دقائق فقط يوميا لترتيب مكان محدد في المنزل، مثل ترتيب الأدراج أو تنظيم الأرفف، ومع تكرار هذه الخطوة يوميا يصبح المنزل أكثر تنظيما قبل العيد.


استغلال السلال والصناديق
استخدام السلال أو الصناديق يساعد على جمع الألعاب أو الأغراض الصغيرة بسرعة، كما يمنح المنزل مظهرا مرتبا دون مجهود كبير.


تجديد ديكور بسيط
يمكن تغيير شكل المنزل قبل العيد بإضافة لمسات بسيطة مثل تغيير مفارش الطاولات أو وضع وسائد بألوان مبهجة في غرفة المعيشة.


تنظيم مدخل البيت
المدخل هو أول ما يراه الضيوف، لذلك يفضل وضع شماعة منظمة للأحذية والحقائب، مع إضافة نبات صغير أو معطر جو ليعطي انطباعا جميلا.


تعطير المنزل بطرق طبيعية
يمكن غلي قشر البرتقال مع القرفة في الماء لتعطير المنزل بطريقة طبيعية تدوم لفترة طويلة وتمنح البيت رائحة مميزة.

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

