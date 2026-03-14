خدمات التصديق القنصلي تصل جامعة العاصمة.. خطوة لتبسيط الإجراءات

في إطار التعاون بين جامعة العاصمة ووزارة الخارجية، تم تخصيص سيارة بمقر دائم داخل الجامعة أمام البوابة الرئيسية لتقديم خدمات التصديق القنصلي لمنتسبي الجامعة، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة لوزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجاءت هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، وإشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وإشراف عام عبد الصمد جودة مدير عام الشئون الإدارية بالجامعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث تتيح الحصول على خدمات التصديق بشكل أسرع وأكثر سهولة، بما يسهم في تخفيف التكدس والازدحام بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، وتقديم خدمة تراعي معايير الجودة والكفاءة في الأداء.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمعها الطلابي والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن توفير خدمة التصديق القنصلي بمقر دائم أمام الجامعة يسهم في تسهيل وصول المواطنين للخدمات الرسمية، ويعكس حرص الجامعة على التعاون مع الجهات الحكومية لتقديم حلول عملية ومباشرة تخدم المواطنين وتوفر الوقت والجهد.

وأوضح اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة أن الجامعة حريصة على تيسير الخدمات لجميع المواطنين، سواء من الطلاب أو العاملين أو أبناء المجتمع المحلي، بما يعزز تجربة تقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد وبشكل ميسر، بهدف تسهيل توثيق الشهادات المختلفة، بما في ذلك شهادات الميلاد، والتقارير، وشهادات التخرج، وبيانات التقديرات، وكافة الأوراق الرسمية، مع توفير الوقت والجهد والموارد على المواطنين.

