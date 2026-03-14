غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي بالليجا

كشف المدرب ألفارو أربيلوا عن قائمة فريقه ريال مدريد استعدادًا لمواجهة إلتشي اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، ما يجعل المباراة مهمة للحفاظ على المنافسة على اللقب.

وشهدت القائمة غياب عدد من لاعبي الفريق الأساسيين بسبب الإصابات، بينهم: فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، جود بيلينجهام، داني سيبايوس، كيليان مبابي، ديفيد ألابا، ألفارو كاريراس، ورودريجو جويس، بينما يغيب فرانكو ماستانتونو للإيقاف.

وتضم قائمة المباراة:

حراسة المرمى: كورتوا – لونين – سيرجيو ميستري

خط الدفاع: كارفاخال – ترينت ألكسندر أرنولد – فران جارسيا – روديجر – هويسين – دييجو أجوادو

خط الوسط: كامافينجا – فالفيردي – تشواميني – أردا جولر – مانويل أنجيل – بالاسيوس – تياجو

الهجوم: فينيسيوس جونيور – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز – يانيز.