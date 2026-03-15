تضامن الغربية: توزيع 700 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقطور

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية، توزيع جمعية الأورمان 700 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى سملا وكوم على وإبشواى الملق وحوين بمركز قطور، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وتحت إشراف المديرية.

وأوضح الدكتور عصام عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم بدخول شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، إن توزيع الكراتين جاء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم ، فضلا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والعزب الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة الغربية.