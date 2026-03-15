محافظ دمياط: الالتزام بإنتاج رغيف الخبز طبقًا للمواصفات والأوزان المحددة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، أحد المخابز البلدية بمدينة ميت أبو غالب و ذلك ضمن جولته الميدانية بالمدينة صباح اليوم.

وجاء ذلك بحضور مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و اللواء سيد الصيرفى رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب، وتابع " المحافظ " منظومة العمل بالمخبز لإنتاج الخبز البلدي المدعم وتوافر الدقيق و انتظام عملية الإنتاج التى تتم آلياً ، واطمأن على مدى الالتزام بانتاج رغيف الخبز طبقًا للمواصفات والاوزان المحددة .

و حرص " محافظ دمياط " خلال الزيارة على التواصل مع المواطنين، للاطمئنان على توافر الخبز بالجودة المطلوبة .