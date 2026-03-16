حلويات عيد الفطر .. طريقة عمل كوكيز بأسهل الخطوات

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج سحورك عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كوكيز فهي من حلويات عيد الفطر التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وبالأخص الأطفال.



مقادير كوكيز



● 5 كوب دقيق

● 1 و1/2 كوب سكر بودر

● 1 و1/2 كوب زبدة

● ½ كوب مل زيت

● 2 بیضة

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر ممسوحة

● 1 ملعقة فانيلا

● 2 ملعقة لبن بودر

● شوكولاتة شيبس

للنكهات:

● فانيليا

● كاكاو

● قرفة



طريقة تحضير كوكيز



في العجان تضاف الزبدة مع الزيت والسكر وتخلط .

يضاف البيض والفانيليا والسكر البودرة .

يضاف الدقيق والشوكليت شيبس والنكهات الكاكاو والقرفة .

يشكل العجين ويخبز بالفرن ويقدم .